Митрополит Климент освятил храм в честь Царственных Страстотерпцев 

29 июля митрополит Калужский и Боровский Климент совершил чин малого освящения и первую Божественную литургию в храме, построенном в честь святых Царственных Страстотерпцев в поселке Жилетово Дзержинского района. Как сообщили в пресс-службе Калужской митрополии, после литургии перед храмовой иконой был совершен чин славления Царственным Страстотерпцам. Митрополит поздравил жителей поселка с появлением храма, поблагодарил его настоятеля за труды и вручил грамоты прихожанам, помогавшим строить церковь. Напомним, в этом году исполнилось 100 лет со дня гибели царской семьи. Она была расстреляна в Екатеринбурге в ночь на 17 июля 1918 года.