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Митрополит Климент освятил храм в честь Царственных Страстотерпцев
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Митрополит Климент освятил храм в честь Царственных Страстотерпцев 

Калуга 24 35 минут назад
Фото: Калуга 24
29 июля митрополит Калужский и Боровский Климент совершил чин малого освящения и первую Божественную литургию в храме, построенном в честь святых Царственных Страстотерпцев в поселке Жилетово Дзержинского района. Как сообщили в пресс-службе Калужской митрополии, после литургии перед храмовой иконой был совершен чин славления Царственным Страстотерпцам. Митрополит поздравил жителей поселка с появлением храма, поблагодарил его настоятеля за труды и вручил грамоты прихожанам, помогавшим строить церковь. Напомним, в этом году исполнилось 100 лет со дня гибели царской семьи. Она была расстреляна в Екатеринбурге в ночь на 17 июля 1918 года.
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