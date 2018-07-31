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«Готовы своими силами благоустраивать участок»: торговцы металлорынка написали обращение к властям
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«Готовы своими силами благоустраивать участок»: торговцы металлорынка написали обращение к властям 

59.ru 40 минут назад
Фото: 59.ru
Пенсионеры собрали более 50 подписей
Утро 31 июля. Спецтехника и рабочие дружно разбирают торговые ряды и павильоны на участке, который еще пару дней назад можно было назвать металлорынком. Демонтажники на рынке появились в субботу. Предпринимателей попросили покинуть территорию за три дня. Рядом с ещё «живым» павильоном собралась небольшая группа пенсионеров, чтобы собрать подписи к обращению, которое после направят властям. Суть обращения — попросить новую площадку для рынка.
Представитель инициативной группы Любовь Частикова зачитывает текст обращения
— Мы собираем подписи, чтобы нам предоставили альтернативную площадку или оставили нам эту землю. Если власти хотят, чтобы площадка была благоустроена, — мы готовы всеми силами помогать обустраивать этот участок, — прокомментировала 59.ru представитель инициативной группы Любовь Частикова. — Обращение направим уполномоченному по правам человека в Прикамье, в приёмную президента РФ, бизнес-омбудсмену и главе города.
Демонтаж идёт полным ходом
В обращении на четырёх листах говорится о том, что администрация города не предоставляет альтернативного варианта для площадки торговцам металлорынка. Пенсионеры просят «разобраться в данной ситуации и принять меры реагирования». Под обращением подписались более 50 торговцев.
Остатки товара выглядят как куча мусора
— Администрация города даже не рассматривает никакого варианта, не предоставила другую площадку. Снос и точка, — говорится в обращении. — Очень надеемся на помощь со стороны государственных органов и должностных лиц в решении данной проблемы.
Некоторые торговцы продолжают работать
Причиной сноса металлорынка на Подгорной, 47 стало то, что он он не попал в новую схему НТО — несмотря на то что арендатор земли пытался заключить с властями договор на старых условиях. 28 киосков, 25 павильонов, 36 контейнеров и 56 лотков теперь подлежат демонтажу. За день до закрытия мы наблюдали за сбором вещей и говорили с торговцами.
Автокран увозит демонтированные киоски
Ранее мы составили карту объектов, которые должны демонтировать. Среди тех, которые уже демонтировали и уберут в ближайшее время, — рынок на площади Дружбы, парк аттракционов в Балатово.
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