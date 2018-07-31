Кейс: Eventum Premo создало инновационный павильон для «МегаФон»

«МегаФон» , который уже 25 лет развивает российский телеком-рынок, своим примером доказывает: будущее гораздо ближе, чем может показаться. Событие такого масштаба, как Петербургский международный экономический форум, стало для компании отличным поводом рассказать о важных вещах. О технологиях, которые меняют окружающий мир уже сегодня, о пройденном пути и достижениях.

Площадкой для открытого диалога стал стенд «Страна будущего», разработанный командой агентства Eventum Premo и PR-командой «МегаФона».

Задача состояла в том, чтобы представить «МегаФон» как комплексную IT-компанию, лидера российского телекома, равного партнёра, помощника во всех сферах жизни — от b2b до b2c сегмента. Особенно важно было продемонстрировать инновационные разработки с использованием новейших технологий и интересных шоу-кейсов.

Экспозиция «Страна будущего» — увлекательный рассказ о том, как «МегаФон» создает экосистему сервисов вокруг цифровых клиентов: от абонентов до государственных и корпоративных заказчиков, и каким они видят будущее в экономическом контексте огромной страны. Ключевыми факторами здесь выступают скорость, большие данные и интернет вещей.

Стас Фурсов, креативный продюсер: Мы попытались стать визионерами и представить будущее, которое формируют технологичные решения «МегаФона». В поисках дизайн-решения павильона опирались на актуальную платформу бренда и учитывали современные тенденции архитектуры футуризма и практичные интерьерные подходы.

Основным объектом стенда стал первый в России десятиметровый кинетический экран с 120 светодиодными модулями. Каждый из них двигался независимо, тем самым акцентируя внимание на необходимых блоках информации и создавая зрелищные визуальные эффекты.

Пульт управления экраном позволял выбрать один из шести демонстрационных шоу-кейсов, среди которых были стратегически важные проекты развертывания сетей пятого поколения; социальный проект, позволяющий сократить время на поиск пропавших детей от нескольких дней до нескольких минут; шоу-кейс по сетевой инфраструктуре Чемпионата мира и другие.

Каждый из кейсов был снабжен наглядными примерами, например, Интернет вещей иллюстрировался возможностью передавать команды роборуке, которая находилась в Москве , без задержки в передаче данных: роборука повторяла рисунок, который гость рисовал на планшете.

Один из самых масштабных проектов — цифровая экосистема «Россети» , включающая самые разные решения, от управления инфраструктурой до контроля автотранспорта. Посетители стенда могли подключиться к онлайн-трансляции с умных электроподстанций и в режиме реального времени видеть происходящее.

Big Data теперь по-настоящему служат людям. «МегаФон» представил вниманию гостей сервис для поиска пропавших детей. Платформа оператора позволяет анализировать большие данные и определять потенциальных свидетелей. После чего абонентам, которые с большой вероятностью могли видеть пропавшего ребенка, рассылаются SMS-сообщения с детальной информацией. Таким образом время сбора данных сокращается с нескольких дней до нескольких минут.

Главный инфраструктурный проект «МегаФона» — Чемпионат мира по футболу 2018. Компания выиграла тендер на предоставление телеком-инфраструктуры для оказания услуг мобильной и фиксированной связи на объектах проведения ЧМ. На стенде были представлены технические решения, которые внедряет оператор, чтобы спортсмены, болельщики, журналисты, организаторы, персонал всегда оставались на связи.

Будущее мобильной связи можно было оценить благодаря действующей базовой станции 5G и проекту «Виртуальный пенальти». Последний наглядно показывал, насколько кардинально 5G меняет многие сферы общественной жизни, и работал на настоящем оборудовании 5G, благодаря которому задержка сети достигала беспрецедентно низких значений. Гость, надев очки виртуальной реальности, оказывался на стадионе Зенит Арена и мог пробить пенальти вратарю ФК «Зенит» Андрею Лунёву , проверить которого на прочность удалось и Вячеславу Малафееву , ставшему почетным гостем стенда. Первые бытовые устройства, способные работать на частотах 5G, появятся не раньше 2019 года.

Благодаря технологии дополненной реальности посетители форума вспомнили прошлое, погрузились в настоящее и заглянули в будущее — для этого было достаточно взять планшет и пройти через AR-рамки, служащие порталом из настоящего времени в любое другое. В прошлом их ждала реконструкция первого звонка с сотового телефона в СССР Анатолия Собчака мэру Сиэтла — мистеру Райсу в 1991 году; Ксения Собчак также посетила стенд и смогла увидеть этот значимый эпизод жизни своего отца.

В рамку с настоящим была интегрирована панорамная съемка финала международных соревнований по футболу среди детей-сирот «Будущее зависит от тебя» с аналитикой поведения спортсменов с точки зрения игрока и тренера, в будущем — локация 5 углов через 25 лет: голографические конференц-коллы, персональные роботы, доставка прессы дронами.

Настоящее и будущее также соединились в услуге «Мобильная электронная подпись», которая позволяет подписывать документы в любой точке страны — для этого требуется только мобильный телефон или планшет. Преимущества технологии можно было наблюдать прямо на ПМЭФ в части подписаний стратегических соглашений ПАО «МегаФон» с Партнерами.

За три дня работы Петербургский международный экономический форум посетило более 17 тысяч человек. Гости стенда «Страна будущего» отмечали стильный, дружелюбный и открытый дизайн, а также технические решения, которые им довелось увидеть впервые. Бизнес-цели были выполнены, клиент остался доволен, а кинетический экран привлекал гостей форума своим необычным контентом и завораживающими движениями.

Разработка стенда и шоу-кейсов — агентство Eventum Premo.

Состав творческой группы:

«МегаФон» (клиент):

Руководитель по корпоративным коммуникациям — Юлия Ганина

Менеджер по бизнес-коммуникациям — Зоя Разинская

Менеджер по бизнес-коммуникациям — Алина Бигбаева

Eventum Premo (агентство):

Head of creative — Роман Боков

Art Director — Владимир Ленин

Account Director — Екатерина Стрельцова

Senior Account Manager — Ксения Карамнова, Маргарита Исаева

Video Producer — Кира Толкачева