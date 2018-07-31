Расписание электричек Павелецкого направления МЖД изменится в августе

Расписание электричек Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) изменится в августе на период укладки «бархатного» пути, сообщили в пресс-службе МЖД.

«В августе на Павелецком направлении Московской железной дороги железнодорожники проведут плановые ремонтно-путевые работы на первом главном пути перегона Кашира-Ступино. Обслуживание инфраструктуры необходимо для обеспечения безопасности и надежности перевозок. В дни работ на участках Жилево-Кашира, Кашира-Ступино, Ступино-Михнево, Ступино-Жилево, Барыбино-Ступино из расписания будут выведены несколько пригородных поездов. У некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе ремонта специалисты планируют заменить рельсошпальную решетку, провести глубокую очистку щебеночного балласта и выполнить укладку рельсовых плетей — основу так называемого бесстыкового («бархатного») пути, благодаря которому поездка на поезде становится комфортнее, снижается уровень шума. Работы проведут на участке протяженностью более 8 км. 2, 3 и с 13 по 22 августа железнодорожники будут выполнять ремонт с 4:00 до 12:00 (кроме выходных дней).

Так, самый масштабный этап работ пройдет с 4 по 10 августа по технологии «закрытый перегон», которая позволит провести ремонт в сжатые сроки, повысить качество, а также оптимизировать трудовые и материальные затраты. Применение «закрытого перегона» предполагает временное закрытие ремонтируемого участка для движения поездов. На этот период диспетчеры МЖД организуют пропуск составов по соседнему пути в реверсивном режиме — поочередно в обе стороны.