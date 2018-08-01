Ветераны Великой Отечественной войны получат денежную выплату

Мера социальной поддержки по предоставлению денежной выплаты на улучшение социально-бытовых условий ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, супругам погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны предусмотрена в рамках областной программы «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014–2020 годы».

Выплата предоставляется тем гражданам из перечисленных категорий, кто постоянно проживает на территории Новосибирской области. Причем уточняется, что супругам умерших и погибших инвалидов и участников войны финансовая поддержка выплачивается, если они не вступили в повторный брак. Денежная выплата носит целевой характер и направляется на проведение капитального и (или) текущего ремонта жилого помещения, расположенного в регионе и находящегося в собственности заявителя. Величина денежной выплаты устанавливается исходя из сметной стоимости ремонта жилого помещения, представленной заявителем. Она не может превышать 49 400 рублей и предоставляется не чаще одного раза в три года.