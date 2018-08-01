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Ветераны Великой Отечественной войны получат денежную выплату
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Ветераны Великой Отечественной войны получат денежную выплату 

Все новости Новосибирской области 33 минуты назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Мера социальной поддержки по предоставлению денежной выплаты на улучшение социально-бытовых условий ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, супругам погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны предусмотрена в рамках областной программы «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014–2020 годы».
Выплата предоставляется тем гражданам из перечисленных категорий, кто постоянно проживает на территории Новосибирской области. Причем уточняется, что супругам умерших и погибших инвалидов и участников войны финансовая поддержка выплачивается, если они не вступили в повторный брак. Денежная выплата носит целевой характер и направляется на проведение капитального и (или) текущего ремонта жилого помещения, расположенного в регионе и находящегося в собственности заявителя. Величина денежной выплаты устанавливается исходя из сметной стоимости ремонта жилого помещения, представленной заявителем. Она не может превышать 49 400 рублей и предоставляется не чаще одного раза в три года.
Опубликовано в газете «Советская Сибирь» №31 от 1 августа 2018 года
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