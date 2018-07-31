Ещё
Мировые эксперты обсудили развитие московского транспорта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мировые эксперты обсудили развитие московского транспорта 

Вечерняя Москва 45 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В столице прошел VI Международный экспертный совет по транспортным вопросам. Эксперты рассказали, как будет развиваться общественный транспорт в ближайшие годы.
едущие эксперты из разных стран мира собрались на совете, чтобы обсудить, какие решения способствуют совершенствованию транспортного комплекса столицы.
Важным новшеством стало Московское центральное кольцо (МЦК), которое открылось в сентябре 2016 года. Благодаря МЦК значительно снизилась нагрузка на метро, у москвичей появились возможности выбрать новые маршруты.
Увеличилась транспортная доступность районов, где проживает более 1 миллиона человек.
Каршеринг
Поддержка от правительства останется и у каршеринговых компаний. С момента запуска этого проекта москвичи совершили уже около 14 миллионов поездок.
— Каршеринг позволяет сократить количество людей, которые пользуются автомобилями. Это выгоднее, чем тратиться на приобретение и обслуживание машины, — рассказал «Вечерке» директор по планированию транспортной доступности Агентства по защите окружающей среды и обеспечению транспортной доступности Валентино Севино.
Беспилотный транспорт
Отдельную роль отвели обсуждению развития беспилотного транспорта.
— Я не сомневаюсь в этой технологии, — сказал «Вечерке» эксперт по транспортной доступности Вим Фабер. — Понадобится всего шесть-восемь лет, чтобы в мире беспилотные системы вступили в силу.
Но появление автономного транспорта не значит, что водители останутся без работы. Они будут нужны для того, чтобы, например, помочь гражданам с ограниченными возможностями здоровья сесть в автомобиль и так далее. Правда для этого водителям придется пройти переобучение.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Каан Илдизгоз, директор по обучению Международной ассоциации общественного транспорта:
— По нашим исследованиям, если количество такси растет, то нагрузка на общественный транспорт спадает. Поэтому поддержка только такси приведет к упадку общественного транспорта. Но в Москве, по нашим данным, отрицательной корреляции между количеством такси и нагрузкой на общественный транспорт нет.
Вечерняя Москва: последние новости
Оружие на принтере: идея фантастов или реальная угроза Фейсбук не угодил Пескову Столица вошла в число мировых лидеров по развитию инновационных бизнес-проектов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова оценила новый «удар» по Крыму95
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост238
Сестры Хачатурян заявили о нарушении их прав184
«На меня нападут, если я буду ходить по Москве в вышиванке?»17
Россия и Казахстан отказались от важного соглашения14
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
02:22
Украинских военных поймали на плагиате видео армии РФ
Украина Армия
02:16
Катя Лель заплатит Марии Захаровой
Шоу-бизнес
00:56
Сестры Хачатурян рассказали об издевательствах отца
Происшествия
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
01:38
Машинное обучение дало роботу ловкую руку
Технологии Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение