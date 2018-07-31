Мировые эксперты обсудили развитие московского транспорта

В столице прошел VI Международный экспертный совет по транспортным вопросам. Эксперты рассказали, как будет развиваться общественный транспорт в ближайшие годы.

едущие эксперты из разных стран мира собрались на совете, чтобы обсудить, какие решения способствуют совершенствованию транспортного комплекса столицы.

Важным новшеством стало Московское центральное кольцо (МЦК), которое открылось в сентябре 2016 года. Благодаря МЦК значительно снизилась нагрузка на метро, у москвичей появились возможности выбрать новые маршруты.

Увеличилась транспортная доступность районов, где проживает более 1 миллиона человек.

Каршеринг

Поддержка от правительства останется и у каршеринговых компаний. С момента запуска этого проекта москвичи совершили уже около 14 миллионов поездок.

— Каршеринг позволяет сократить количество людей, которые пользуются автомобилями. Это выгоднее, чем тратиться на приобретение и обслуживание машины, — рассказал «Вечерке» директор по планированию транспортной доступности Агентства по защите окружающей среды и обеспечению транспортной доступности Валентино Севино.

Беспилотный транспорт

Отдельную роль отвели обсуждению развития беспилотного транспорта.

— Я не сомневаюсь в этой технологии, — сказал «Вечерке» эксперт по транспортной доступности Вим Фабер. — Понадобится всего шесть-восемь лет, чтобы в мире беспилотные системы вступили в силу.

Но появление автономного транспорта не значит, что водители останутся без работы. Они будут нужны для того, чтобы, например, помочь гражданам с ограниченными возможностями здоровья сесть в автомобиль и так далее. Правда для этого водителям придется пройти переобучение.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Каан Илдизгоз, директор по обучению Международной ассоциации общественного транспорта: