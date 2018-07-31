В День ВДВ в центре Липецка нельзя будет купить алкоголь 

В День воздушно-десантных войск, 2 августа, в Липецке будет запрещена розничная продажа алкоголя в местах массового скопления людей, предупредили в городской администрации.
Программа праздника начнется уже в 8 часов утра в районе Сырского Рудника. Там возле памятника командующему крылатой гвардии, герою Советского Союза Василию Маргелову пройдет торжественный митинг.
В 10.00 от площади Героев начнется шествие десантников. Колонна пройдет по улице Зегеля, Петровскому спуску до часовни Петра в Нижнем парке, где запланирована спортивно-развлекательная программа. Вечером в Нижнем парке и парке Победы пройдут концерты.