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В День ВДВ в центре Липецка нельзя будет купить алкоголь
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В День ВДВ в центре Липецка нельзя будет купить алкоголь 

АиФ 45 минут назад
Фото: АиФ
В День воздушно-десантных войск, 2 августа, в Липецке будет запрещена розничная продажа алкоголя в местах массового скопления людей, предупредили в городской администрации.
Программа праздника начнется уже в 8 часов утра в районе Сырского Рудника. Там возле памятника командующему крылатой гвардии, герою Советского Союза Василию Маргелову пройдет торжественный митинг.
В 10.00 от площади Героев начнется шествие десантников. Колонна пройдет по улице Зегеля, Петровскому спуску до часовни Петра в Нижнем парке, где запланирована спортивно-развлекательная программа. Вечером в Нижнем парке и парке Победы пройдут концерты.
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