Копию Самарского знамени доставили в Мурманск с Северного полюса

МУРМАНСК , 31 июля. / ТАСС /. Копию Самарского знамени, подаренного болгарскому ополчению во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов и ставшем символом дружбы России и других славянских стран, во вторник доставили в Мурманск с Северного полюса, где была поднята впервые в истории. Как сообщила журналистам секретарь Мурманской организации Союза писателей России Марина Чистоногова, поднявшая копию знамени над Северным полюсом, далее этот символ отправится в Славянский ход — экспедицию от Мурманска до Балкан и обратно длиной в 12 тыс. км.

"Славянский ход открылся на Северном полюсе поднятием копии Самарского знамени и продолжается. 16 августа он отправится из Мурманска на Балканы", — сказала Чистоногова.

Самарское знамя — полотно, подаренное жителями Самары болгарским ополченцам во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов, сражавшимся вместе с русскими воинами за освобождение Балкан. На данный момент Самарское знамя хранится в Национальном музее военной истории Болгарии . Первая мурманская копия Самарского знамени стала официальным знаменем Славянского хода-1997, она была изготовлена учениками 46-й школы Мурманска. Вторая копия, которая стала знаменем Славянского хода-2018, была изготовлена художниками Мурманского областного Дворца культуры и творчества имени Кирова.

На полюс копию знамени доставил атомный ледокол «50 лет Победы» ФГУП «Атофмлот». Полотнище развернули капитан атомохода Олег Щапин и ответственный секретарь Мурманской организации Союза писателей России Марина Чистоногова, которые стали инициаторами проекта «Славянский ход».

Бельгии, За церемонией поднятия знамени на полюсе наблюдали туристы из разных стран. «Мы очень рады, что теперь люди из Китая Германии знают, что такое Самарское знамя, освобождение Балкан. Приятно осознавать, что только Россия может провести такую объединяющую акцию», — отметила она.

Ход по славянским странам

Первый Международный православный Славянский ход прошел в 1997 году по маршруту Мурманск — Черногория в продолжение возрожденной традиции празднования Дня славянской письменности и культуры. Впервые праздник состоялся в Мурманске в 1986 году, с 2001 года он стал государственным.

города Словакии, Славянский ход-2018 пройдет с 17 августа по 7 сентября и почти полностью повторит маршрут первого хода. Знамя проследует через Петрозаводск , Великий Новгород, Минск Сербии , Болгарии, Черногории, после чего вернется в Мурманск. Общий маршрут оставит около 12 тыс. км.