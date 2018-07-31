Пропавшего пенсионера разыскивают в Волгодонске

Пропавшего 78-летнего Виктора Никонова разыскивают в Волгодонске

Согласно информации поискового отряда «Лиза Алерт Юг», вечером 26 июля горожанин 1940 года рождения вышел из дома на улице Энтузиастов и пропал.

Приметы разыскиваемого: рост — 162 см, среднего телосложения, голубые глаза, седые волосы.

В день исчезновения мужчина был одет в серые брюки, светлую полосатую рубашку с коротким рукавом и коричневые сандалии.

Пенсионер дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.

Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 102.