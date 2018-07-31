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Пропавшего пенсионера разыскивают в Волгодонске
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Пропавшего пенсионера разыскивают в Волгодонске 

АиФ Ростов 44 минуты назад
Фото: АиФ Ростов
Пропавшего 78-летнего Виктора Никонова разыскивают в Волгодонске.
Согласно информации поискового отряда «Лиза Алерт Юг», вечером 26 июля горожанин 1940 года рождения вышел из дома на улице Энтузиастов и пропал.
Приметы разыскиваемого: рост — 162 см, среднего телосложения, голубые глаза, седые волосы.
В день исчезновения мужчина был одет в серые брюки, светлую полосатую рубашку с коротким рукавом и коричневые сандалии.
Пенсионер дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.
Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 102.
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