Жителя США раскритиковали за восхваление Москвы

Житель Вашингтона Андрей Смирягин написал хвалебный пост о Москве , которую увидел «свежим заокеанским взглядом», но его позицию не оценили подписчики, заявив, что в столице России не все так гладко.

На пост Смирягина обратил внимание глава интернет-компании LiveInternet Герман Клименко

«Да, Андрей живет в Штатах и иногда приезжает. Пишет, что Москва стала шикарным городом. Что есть чем гордиться. В комментариях толпы уродов доносят до Андрея что не может в стране с тоталитарным режимом быть что-то хорошее. Что ему должно быть стыдно, и он тупо не понимает», — написал Клименко на своей странице в Facebook.

Смирягин заявил в своем посте, что парк Зарядье у Кремля стал новым притяжением для туристов.

«Высаженные деревья и кадки прекрасно освежают город. Велосипедные станции работают. Кольцо МЦК вообще нет слов, как удобно. Москва-сити рванула вверх и сияет. Это все на поверхности. Но вот появилось то, чего еще год назад не чувствовалось. В Москве появился драйв. Некий предпринимательский угар. Такое, наверное, было только в расцвете НЭПа и в самом начале девяностых… Мой приятель сам успешно занимается предпринимательством с начала девяностых. Он утверждает, что так хорошо Россия не жила за тысячу лет», — сообщил он в Facebook.

Однако этот пост раскритиковали пользователи, заявив, что предприниматель, о котором говорит Смирягин, имеет связи с российской властью, бандитами и силовиками, поэтому его пример предпринимателя не показателен.

«Он утверждает, что так хорошо Россия не жила за тысячу лет. Не Россия, а Москва», — считает Елена Федина.

«Очень хочется посоветовать автору вспомнить, что за пределами Садового кольца тоже есть жизнь. И она далеко не такая сладкая, какую Вы расписали в своем панегирике», — пишет Наталья Великородняя.

«Прям «Потемкинская деревня» по описанию… А я в марте в городе Кимры была, это км 120 от Москвы, там ничего не изменилось, только хуже стало, те же дороги, тот же транспорт, те же умирающие фасады исторических домов», — отметила Tatiana Lukyanets.

Клименко в свою очередь удивляется критикам, подчеркнув, что «никто из них пальцем не пошевелил, и доллара не дал на помощь ближним». «Никто не пробовал организовать строительство онкологического центра или обеспечить поставку памперсов в паллиативные центры», — добавил он.

Ранее директор СПИД. ЦЕНТРа Антон Красовский также рассказал о том, что не хочет уезжать из России.

«Москва. Терминал Е аэропорта Шереметьво. На паспортном контроле работают все 15 кабинок. Вежливая уставшая пограничница советует: «Вы бы сходили уже новый паспорт оформили, а то ведь скоро закончится, не заметите». Багаж выкладывают на ленту через 6 минут после прохождения паспортного контроля. Путь от приземления до дома занимает 1 час 15 минут. Ровно столько мы простояли в очереди к двум ленивым погранцам в Амстердаме . Никогда б не подумал, что скажу это, но какая же Россия (в той части, где живу я) стала удобная. Как же хочется все менять и улучшать тут. И совершенно больше не хочется отсюда никуда», — написал Красовский в своем Telegram-канале «Мэр на передержке».