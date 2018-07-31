Ещё
Владимир Васильев встретился с замруковдителя антимонопольной службы России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Владимир Васильев встретился с замруковдителя антимонопольной службы России 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Владимир Васильев встретился с замруковдителя антимонопольной службы РоссииВрио главы Дагестана Владимир Васильев встретился с заместителем руководителя ФАС России Андреем Цариковским, который прибыл в регион с рабочим визитом, приуроченным к завершению расследования Рабочей группы центрального аппарата службы по выявлению картелей, проведенной совместно с Прокурором РД и Управлением ФСБ по РД.
«Сегодня в республике действует методика, которая на практике демонстрируется вашими коллегами во взаимодействии с правоохранительными органами, спецслужбами, с надзорными органами. Для нас это важно, потому что позволит в будущем сократить масштабы нецелевого использования средств, которые изымались из бюджета и, по сути, присваивались группами преступно настроенных лиц», — отметил Васильев.
Цариковский передал руководителю региона справку о работе группы и рассказал об итогах проведенных проверок. Так, согласно докладу замруковдителя ФАС, более 30 сотрудников центрального аппарата совместно с коллегами из силовых ведомств Дагестана провели три большие системные проверки региона по итогам которых возбуждены два дела в сфере фармацевтики и в области дорожного строительства.
«Незаконно полученный доход в результате действия этих картелей составил 8 млрд и 17 млрд рублей соответственно», — заключил Цариковский, который и возглавил комиссию по рассмотрению возбужденных дел по антиконкурентным соглашениям.
Цариковский отметил, что работа его ведомства на этом в республике не завершилась: «Мы будем продолжать выявлять сговоры в республике и „хирургически удалять метастазы экономики страны“.
Mirmol.ru: последние новости
Комплексы фотовидеофиксации будут устанавливать нарушителей на дорогах Школьницей из Дагестана разработана «зеленая» технология получения бетона «Он может называть себя дагестанцем»: Султан Хамзаев о выдвижении кандидатуры Владимира Васильева на должность главы Дагестана
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России137
Ждать недолго: когда кончится лето10
Захарова оценила новый «удар» по Крыму153
Сестры Хачатурян рассказали об издевательствах отца74
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост248
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
09:03
России предрекли мусорную катастрофу
Экология Статьи
02:22
Украинских военных поймали на плагиате видео армии РФ
Украина Армия
02:16
Катя Лель заплатит Марии Захаровой
Шоу-бизнес
00:56
Сестры Хачатурян рассказали об издевательствах отца
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение