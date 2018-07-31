Владимир Васильев встретился с замруковдителя антимонопольной службы России

Владимир Васильев встретился с замруковдителя антимонопольной службы РоссииВрио главы Дагестана Владимир Васильев встретился с заместителем руководителя ФАС России Андреем Цариковским, который прибыл в регион с рабочим визитом, приуроченным к завершению расследования Рабочей группы центрального аппарата службы по выявлению картелей, проведенной совместно с Прокурором РД и Управлением ФСБ по РД.

«Сегодня в республике действует методика, которая на практике демонстрируется вашими коллегами во взаимодействии с правоохранительными органами , спецслужбами, с надзорными органами. Для нас это важно, потому что позволит в будущем сократить масштабы нецелевого использования средств, которые изымались из бюджета и, по сути, присваивались группами преступно настроенных лиц», — отметил Васильев.

Цариковский передал руководителю региона справку о работе группы и рассказал об итогах проведенных проверок. Так, согласно докладу замруковдителя ФАС, более 30 сотрудников центрального аппарата совместно с коллегами из силовых ведомств Дагестана провели три большие системные проверки региона по итогам которых возбуждены два дела в сфере фармацевтики и в области дорожного строительства.

«Незаконно полученный доход в результате действия этих картелей составил 8 млрд и 17 млрд рублей соответственно», — заключил Цариковский, который и возглавил комиссию по рассмотрению возбужденных дел по антиконкурентным соглашениям.

Цариковский отметил, что работа его ведомства на этом в республике не завершилась: «Мы будем продолжать выявлять сговоры в республике и „хирургически удалять метастазы экономики страны“.