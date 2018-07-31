В Самаре обсуждают предложения в нацпроект по развитию малого и среднего предпринимательства

На одной из его площадок идет работа региональных групп по финализации предложений в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Представители региональных органов исполнительной власти и институтов, которые ответственны за развитие малого и среднего предпринимательства (МСП), обсуждают предложения к проекту паспорта национального проекта.

Так, заместитель начальника управления по развитию малого и среднего предпринимательства Липецкой области Жанна Хайрединова рассказала, что в рамках реализации нацпроекта планируется увеличить количество занятых в секторе МСП с 19,2 млн человек до 25 млн Для этого необходимо увеличить интерес к предпринимательству и самозанятости, а также вывести из тени занятых в этом секторе экономики. Такая работа, в частности будет вестись в рамках федерального проекта «Популяризация предпринимательства». Его задачи — сформировать привлекательность предпринимательства, вовлечь и выявить участников сферы МСП, сегментировать общение и сообщества, определить целевых пользователей сервисов.

Заместитель председателя правительства Удмуртии Михаил Хомич представил информацию по федеральному проекту «Модернизация системы поддержки экспортеров». Накануне с коллегами из других регионов он обсудил проблемы, которые существуют в данном сегменте, и было предложено несколько их решений, которые представлены в проекте.

Это популяризация мер поддержки через Центр поддержки экспорта, создание и масштабирование отраслевых акселераторов и преакселераторов, создание структурированной базы знаний, изменение формата предоставления кредитно-гарантийных услуг для экспортеров МСП, а также определение понятия «экспорт услуг» в перевозках, туризме, образовании и логистике.

В течение дня участники заседания смогут внести свои предложения в представленные на совещании федеральные проекты. А 1 августа будут представлены итоговые доклады с правками от всех регионов.