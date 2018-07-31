Неизвестный подорвал себя на футбольном поле в бельгийском Вервье 

Мужчина, предположительно, 50-60 лет подорвал себя в центре футбольного поля в бельгийском городе Вервье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадикомпанию RTBF.
Очевидцы сообщили, что мужчина был европейской внешности. Утром во вторник, 31 июля, он вбежал на поле ФК «Штемберт», встал в центре круга, после чего произошел взрыв.
Медикам не удалось его спасти. В настоящее время местная прокуратура устанавливает личность погибшего. Футбольное поле оцеплено. Ведется расследование происходящего.