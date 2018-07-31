Неизвестный подорвал себя на футбольном поле в бельгийском Вервье

Мужчина, предположительно, 50-60 лет подорвал себя в центре футбольного поля в бельгийском городе Вервье . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадикомпанию RTBF.

Очевидцы сообщили, что мужчина был европейской внешности. Утром во вторник, 31 июля, он вбежал на поле ФК «Штемберт», встал в центре круга, после чего произошел взрыв.

Медикам не удалось его спасти. В настоящее время местная прокуратура устанавливает личность погибшего. Футбольное поле оцеплено. Ведется расследование происходящего.