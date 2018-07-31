Ручная кладь: что можно провезти в самолёте

Детские коляски снова можно будет провозить в салоне самолёта без взвешивания и бесплатно. Соответствующие изменения в федеральные авиационные правила изложены в проекте приказа Министерства транспорта РФ , опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Рюкзаки остаются на весах

Сегодня норма бесплатного провоза ручной клади в салоне самолёта не может быть меньше пяти килограммов. По усмотрению перевозчика лимит может быть увеличен. Сверх нормы и без дополнительной платы можно брать:

рюкзак, вес и габариты которого устанавливает перевозчик, дамскую сумку, портфель с вложенными в них вещами; букет цветов; верхнюю одежду; детское питание для ребёнка на время полёта; костюм в портпледе; детские коляски, люльки и другие устройства для переноса ребёнка; лекарственные препараты и специальные диетические потребности в количестве, необходимом на время полёта; костыли, трости, ходунки, роллаторы, складные кресла-коляски, используемые пассажиром, но с оговоркой — если их габариты позволяют безопасно разместить их в салоне воздушного судна на полке над сиденьем либо под сиденьем впереди стоящего сиденья; товары, приобретённые в дьюти-фри, упакованные в запечатанный пластиковый пакет.

Хотя эти вещи можно брать сверх лимита, действующие авиационные правила дают право авиакомпаниям взвешивать рюкзаки, детские люльки и коляски при регистрации или выходе пассажира на посадку. Согласно проектируемым поправкам, с пассажиров снимается обязанность предъявлять при взвешивании ручной клади любые вещи из приведённого выше перечня, кроме рюкзаков и товаров, купленных в дьюти-фри.

«Это правильное уточнение, потому что на самом деле бессмысленно предъявлять для взвешивания то, что пассажир имеет право провозить бесплатно вне зависимости от веса», — сказал « Парламентской газете » председатель Союза пассажиров Кирилл Янков . Он напомнил, что авиакомпании не могут устанавливать предельный вес детских колясок и люлек. «А предельный вес на рюкзаки — могут, поэтому его надо предъявлять», — пояснил эксперт.

По словам Кирилла Янкова, поправки Минтранса всё равно не устранили всех неточностей в Федеральных авиационных правилах. Так, недоразумением остался пункт о бесплатном провозе товаров, приобретённых в дьюти-фри. «Магазины беспошлинной торговли бывают только при международных перелётах. Но на внутрироссийских перелётах тоже есть магазины и они не беспошлинные. Получается, что на эти товары исключение не распространяется», — удивился председатель Союза пассажиров. Он надеется, что в будущем и этот пробел будет урегулирован Правительством.

Это правильное уточнение, потому что на самом деле бессмысленно предъявлять для взвешивания то, что пассажир имеет право провозить бесплатно вне зависимости от веса.

Напомним, норма о праве авиакомпаний взвешивать рюкзаки и коляски, провозимые сверх лимита в виде ручной клади, появилась в правилах в 2017 году. В утратившей силу редакции от 2016 года любые вещи из приведённого выше перечня взвешивать не требовалось.

Что можно брать в салон

Федеральные авиационные правила разрешают брать с собой на борт практически любые вещи, если их вес и габариты позволяют безопасно разместить их в салоне воздушного судна. Конкретные нормы устанавливает перевозчик, ориентируясь на ограничение в пять килограммов — авиакомпания не вправе установить меньший лимит по весу ручной клади, не подлежащей оплате.

Даже единственная в России лоукост-компания следует этим правилам, поэтому на всех её тарифах вес ручной клади, которую можно провезти бесплатно, — до пяти килограммов. Но если же ручная кладь по весу и габаритам превышает норму, установленную перевозчиком, её придётся сдать в багаж.

Перечень вещей, которые можно провозить в салоне самолёта, определён в приложении №1 к Правилам проведения предполётного и послеполётного досмотров. Согласно им, в виде ручной клади на борт самолёта может попасть:

термометр (не ртутный); тонометр ртутный в стандартном футляре; трёхпроцентная перекись водорода (не более 100 миллилитров на пассажира); барометр или манометр ртутный (в герметичном контейнере с пломбой отправителя); одноразовая зажигалка; сухой лёд для охлаждения скоропортящихся продуктов (до двух килограммов на пассажира); жидкости, гели и аэрозоли, относящиеся к неопасным (в ёмкости до 100 миллилитров, упакованные в надёжно закрывающийся пластиковый пакет).

Администрация аэропорта или авиаперевозчик могут вводить дополнительные меры безопасности. Например, они могут запретить пассажиру взять в салон самолёта такие предметы, как:

штопоры; иглы для подкожных инъекций (если не будет представлено медицинское обоснование); вязальные спицы; ножницы с длиной лезвия менее 60 миллиметров; складные (без фиксатора) дорожные, перочинные ножи с длиной лезвия менее 60 миллиметров; тонометры ртутные; барометры или манометры ртутные.

По общим правилам к провозу в салоне самолёта, равно как и в багажном отсеке, запрещены:

взрывчатые вещества и средства взрывания, в том числе порох, патроны, капсюли, пиротехнические средства, бенгальские огни, дымовые шашки, огнепроводный шнур и так далее; сжатые и сжиженные газы, в том числе баллончики со слезоточивым газом; легковоспламеняющиеся жидкости (ацетон, бензин, метанол, эфиры и прочее); воспламеняющиеся твёрдые вещества, в том числе подверженные самопроизвольному возгоранию и выделяющие легковоспламеняющиеся газы при контакте с водой (калий, натрий и прочее); окисляющие вещества и органические перекиси; токсичные вещества; радиоактивные материалы; едкие и коррозирующие вещества (соляная, серная, азотная и другие кислоты); ядовитые и отравляющие вещества в жидком и твёрдом состоянии, упакованные в любую тару (в том числе никотин, стрихнин, антифриз и прочее); оружие, в том числе электрошоковые устройства, стилеты и кортики.