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Любители природы устроят экологический марафон в Алешкинском лесу
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Любители природы устроят экологический марафон в Алешкинском лесу 

Управа района Куркино 53 минуты назад
Фото: Управа района Куркино
В пятницу, 10 августа, в Алекшкинском лесу неподалеку от Куркина состоится районе Северное эко-марафон. Мероприятие организуют сотрудники ГПБУ «Мосприрода».
— Приглашаем всех принять участие в ежегодном экологическом празднике «Жукофест». Участников ждет знакомство с самым многочисленным отрядом насекомых — жесткокрылыми. Также пройдут тематические викторины, на которых можно будет узнать о стадиях развития насекомых, о разнообразии мест их обитания. Все желающие смогут принять участие в творческом мастер-классе и изготовить собственного жука, — рассказали в пресс-службе учреждения.
Приглашаются дети от пяти лет и взрослые. Начало в 11.00. Место сбора: Алешкинский лес, входная группа в парк. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (499) 557-03-48. (ск)
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