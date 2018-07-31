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Севастопольский госуниверситет и «Севморзавод» создадут совместный проект по цифровому проектированию
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Севастопольский госуниверситет и «Севморзавод» создадут совместный проект по цифровому проектированию 

RUБЕЖ 57 минут назад
Фото: RUБЕЖ
Севастопольский университет и «Севморзавод» договорились о сотрудничестве в сфере цифрового проектирования и моделирования, сообщает информационный центр «СевГУ».
Крупнейшая судоверфь намерена создать цифровое предприятие на базе программного обеспечения CAD T-Flex. Для этого необходимо оснастить проектно-конструкторское подразделение системой автоматизированного проектирования. Все разработки инженеров-конструкторов завод переведут в цифровой формат.
В реализации этого проекта готовы участвовать специалисты кафедры «Инновационного судостроения и технологии освоения шельфа» университета. В Крыму только здесь ведут обучение по специальности «Цифровое проектирование и моделирование».
На «Севморзаводе» планируют оборудовать рабочие станции софтом T-Flex, после чего сотрудники предприятия пройдут специальные курсы на базе университета. В дальнейшем руководство завода хочет реализовать программу подготовки инженеров при поддержке СевГУ.
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