Севастопольский госуниверситет и «Севморзавод» создадут совместный проект по цифровому проектированию

Севастопольский университет и «Севморзавод» договорились о сотрудничестве в сфере цифрового проектирования и моделирования, сообщает информационный центр «СевГУ».

Крупнейшая судоверфь намерена создать цифровое предприятие на базе программного обеспечения CAD T-Flex. Для этого необходимо оснастить проектно-конструкторское подразделение системой автоматизированного проектирования. Все разработки инженеров-конструкторов завод переведут в цифровой формат.

В реализации этого проекта готовы участвовать специалисты кафедры «Инновационного судостроения и технологии освоения шельфа» университета. В Крыму только здесь ведут обучение по специальности «Цифровое проектирование и моделирование».

На «Севморзаводе» планируют оборудовать рабочие станции софтом T-Flex, после чего сотрудники предприятия пройдут специальные курсы на базе университета. В дальнейшем руководство завода хочет реализовать программу подготовки инженеров при поддержке СевГУ.