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Меморандум «О гражданском взаимодействии» будет подписан в Нижегородской области
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Меморандум «О гражданском взаимодействии» будет подписан в Нижегородской области 

В городе N 57 минут назад
Фото: В городе N
Меморандум «О гражданском взаимодействии» между общественными организациями и объединениями Нижегородской области в конце августа. Об этом сообщил руководитель Ситуационного центра, член Общественной палаты региона, политолог Евгений Семенов на пресс-конференции 31 июля.
Семенов напомнил, что в настоящее время уже подписано более ста соглашений с различными общественными организациями, которые занялись подбором наблюдателей для работы в единый день голосования 9 сентября. Меморандум призван закрепить принципы сотрудничества.
«В этом своеобразном документе будут четко отражены основные задачи, связанные с обеспечением прозрачности, легитимности и законности выборов. Меморандум будет уникальным, так как подобного еще не было в нашем городе и стране», — подчеркнул Семенов.
Напомним, ситуационный центр будет работать в Нижнем Новгороде в единый день голосования.
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