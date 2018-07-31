Меморандум «О гражданском взаимодействии» будет подписан в Нижегородской области

Меморандум «О гражданском взаимодействии» между общественными организациями и объединениями Нижегородской области в конце августа. Об этом сообщил руководитель Ситуационного центра, член Общественной палаты региона, политолог Евгений Семенов на пресс-конференции 31 июля.

Семенов напомнил, что в настоящее время уже подписано более ста соглашений с различными общественными организациями, которые занялись подбором наблюдателей для работы в единый день голосования 9 сентября. Меморандум призван закрепить принципы сотрудничества.

«В этом своеобразном документе будут четко отражены основные задачи, связанные с обеспечением прозрачности, легитимности и законности выборов. Меморандум будет уникальным, так как подобного еще не было в нашем городе и стране», — подчеркнул Семенов.

Напомним, ситуационный центр будет работать в Нижнем Новгороде в единый день голосования.