Кстовские тепловые сети готовят город к зиме

В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2018/19 гг. Кстовские тепловые сети Нижегородского филиала «Т Плюс» завершили работы по устранению дефектов на магистральных и квартальных сетях города, выявленных по результатам гидравлических испытаний. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Гидравлические испытания тепловых сетей проходили в Кстове в мае, после завершения предыдущего отопительного сезона, и позволили выявить 57 повреждений. В ходе ремонтных работ заменено в общей сложности 3,4 км трубопроводов тепловых сетей.

Повторные гидравлические испытания тепловых сетей пройдут в Кстово с 6 по 8 августа. Испытания проводятся под давлением выше рабочего и позволяют выявить и устранить «слабые места» трубопроводов до начала отопительного сезона, чтобы не допустить порывов и обеспечить надежное теплоснабжение потребителей в осенне-зимний период. В период проведения гидравлических испытаний будет отключено горячее водоснабжение от центральных тепловых пунктов, запитанных от источника тепловой энергии Новогорьковская ТЭЦ.

Одновременно продолжаются работы по ремонту участков сетей горячего водоснабжения, замене изоляции тепловых сетей, подготовке к осенне-зимнему периоду оборудования котельных и центральных тепловых пунктов.

По программе технического перевооружения программы «Т Плюс» «Re:Конструкция» КТС завершаются работы по замене крупных участков трубопровода тепловой сети на площади Ленина, проспекте Победы и улице Кстовской.

Серьезное внимание в рамках программы «Re:Конструкция» уделяется благоустройству территорий, на которых завершились ремонтные работы. По состоянию на 26 июля на участках, где ремонты уже завершились, уложено 1100 кв. м асфальта, а общая площадь асфальтирования в Кстове по плану составит 3347 кв. м.

Все работы в рамках летней ремонтной кампании КТС проходят в соответствии с утвержденным графиком.