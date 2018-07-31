Ещё
Калининградцев предупредили о перебоях в теле— и радиовещании
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Калининградцев предупредили о перебоях в теле— и радиовещании 

Клопс.Ru 1 час назад
В Калининградской области в среду и четверг ожидаются кратковременные перебои в теле— и радиовещании. Соответствующая информация размещена на сайте областного правительства.
Как сообщили в региональном Агентстве по развитию связи и массовых коммуникаций, перебои ожидаются 1 и 2 августа в период с 11 до 15 часов. Это связано с монтажом освещения на мачте Калининградского областного радиотелевизионного передающего центра.
В указанное время отключат передатчики, которые используют для эфирного вещания "Первого канала", радио "Вести ФМ", «Радио России», радио «Маяк» и телеканала «Россия 1».
Клопс.Ru: последние новости
Вышел трейлер нового мультсериала о принцессе-алкоголичке от создателя "Симпсонов" РЖД: с августа на билетах будет указываться местное время В Зеленоградске на привокзальной площади появится бесплатный Wi-Fi
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова оценила новый «удар» по Крыму98
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост238
«На меня нападут, если я буду ходить по Москве в вышиванке?»18
Сестры Хачатурян заявили о нарушении их прав181
Россия и Казахстан отказались от важного соглашения14
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
02:22
Украинских военных поймали на плагиате видео армии РФ
Украина Армия
02:16
Катя Лель заплатит Марии Захаровой
Шоу-бизнес
00:56
Сестры Хачатурян рассказали об издевательствах отца
Происшествия
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
01:38
Машинное обучение дало роботу ловкую руку
Технологии Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение