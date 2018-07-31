Калининградцев предупредили о перебоях в теле— и радиовещании

Калининградской области в среду и четверг ожидаются кратковременные перебои в теле— и радиовещании. Соответствующая информация размещена на сайте областного правительства.

Как сообщили в региональном Агентстве по развитию связи и массовых коммуникаций, перебои ожидаются 1 и 2 августа в период с 11 до 15 часов. Это связано с монтажом освещения на мачте Калининградского областного радиотелевизионного передающего центра.