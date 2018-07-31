«Танцующий» мост в Волгограде навсегда выжил дачный троллейбус № 16

Самый короткий троллейбусный маршрут в Волгограде № 16 не выдержал конкуренции, которую ему составил «танцующий» мост через Волгу. Десятилетия возивший горожан к речпорту «рогатый» навсегда исчез с городских улиц. Совсем скоро от него не останется и последнего напоминания — контактной сети, по которой троллейбус бегал вниз по улице Краснознаменской.

Долгие годы «рогатый» бегал по Краснознаменской к речпорту

В Центральном районе Волгограда совсем скоро стартует реконструкция сквера Пушкина и склонов поймы реки Царицы. Первыми жертвами благоустройства станут 90 деревьев. В заброшенном сквере вырубят 40 вязов, 30 тополей, 10 елок, 6 берёз и 4 акации. Попутно на Краснознаменской срежут и контактную сеть и опоры от троллейбуса № 16. Этот рогатый, сообщили V1.ru в пресс-центре МУП «Метроэлектрпотранс» на свою линию уже никогда не вернется.

— Короткий троллейбусный маршрут № 16 соединял железнодорожный и речной вокзалы, — напомнили V1.ru на предприятии. — Он работал только в дачный период. Сейчас необходимость в этом маршруте отпала.

Самый короткий в Волгограде троллейбусный маршрут выжил, по сути, «танцующий» мост через Волгу. По данным «Мкетроэлектротранса», все дачники ездившие в речпорт на троллейбусе, добираются теперь на левый берег на личном авто. Кроме того, маршруту № 16 подобралась замена — вместо него вниз к Волге ездят новые автобусы.

— После открытия моста через Волгу троллейбус № 16 перестал быть популярным и пассажиропоток резко снизился, — объясняют в пресс-центре. — На сегодняшний день до Речного порта работают два востребованных автобусных маршрута № 98 «Речпорт»-«Комсомолл» (с 1 августа «Речпорт»— «Бейкер Стрит») и № 5 «Речпорт»— «Ж/к Родниковая Долина».