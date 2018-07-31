К Сенцову не пустили священника — «нецелесообразно»

Сегодня 79-й день голодовки украинского режиссера, осужденного в России по обвинению в подготовке терактов. Отец Григорий Мяснов-Войтенко прилетел в Салехард и отправился в управление ФСИН поселке Харп , чтобы получить разрешение на встречу с Сенцовым.

Как рассказала журналист Виктория Ивлева, которая общалась со священником, епископа встретил начальник управления полковник Александр Новиков . Когда полковник узнал, какого именно заключенного планирует посетить священник, он якобы сказал: «Я не вижу целесообразности в том, чтобы вам видеться с Сенцовым».

Согласно закону, священников должны беспрепятственно пускать к отбывающим наказание, продолжает независимый фотограф и журналист Виктория Ивлева:

— Полковник нажал какую-то кнопочку, вызвал дежурного и попросил проводить товарища до выхода. Епископ, конечно, не вступал с ним ни в какие пререкания, оставил там заявление свое о том, что он просит встречи с Сенцовым, на которую до сих пор никакого ответа нет. Если нужно, заранее разрешение. Вот он пришел за этим разрешением. Значит тогда, если ты полковник, ты говоришь: вы знаете, разрешение я вам выдам, но вы сможете посетить его через неделю, через месяц, через пять лет. Хотя священник ничего не должен, он имеет на это право. Человек осужден уже, ничего не изменится. Но ведь полковник-то ему в ответ ни это сказал, а он сказал, что он не видит целесообразности. То есть закон не обсуждает, целесообразно это или нет видеться священнику с любым заключенным, закон это разрешает. Потом встречается полковник Новиков, который считает, что закон писан, но не важно — вот, он, Новиков, считает, что это нецелесообразно. Это норма закона целесообразна или нет?

— На ваш взгляд тогда, почему его не пустили?

— Потому что это Сенцов . Потому что, наверное, руководит этим все-таки не ФСИН, а некая другая служба. Хорошо, он мог сказать, что у нас нет заявления от Сенцова. Хорошо, спросите Сенцова, давайте, я подожду, давайте, я напишу Сенцову, я пошлю Сенцову телеграмму. Понятно, что если Сенцов скажет: нет, знаете, я не хочу видеться с этим священником — тогда другое дело, но надо поставить Сенцова в известность, что к вам приехал такой-то человек, но это дело телефонного звонка в колонию.

Украинского режиссера Олега Сенцова задержали в мае 2014 года в Крыму и осудили на 20 лет лишения свободы. Сам Сенцов называет дело сфабрикованным, вину не признает и заявляет о применявшихся к нему пытках.