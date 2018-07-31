Управа Академического района приглашает жителей на встречу с главой завтра, 1 августа

Завтра, 1 августа, состоится первая в этом месяце встреча главы управы с жителями Академического района, на которой жителям будет предоставлена информация о работе по выявлению и вывозу брошенного разукомплектованного автотранспорта.

Встреча с населением 1 августа начнется в 19:00 и будет проходить в управе района, расположенной по адресу: Новочеремушкинская улица, д.23, к 5. Собрание откроет глава управы Академического района Эльвира Альбертовна Шигабетдинова . В ходе собрания будет озвучена информация: «О работе по выявлению и вывозу брошенного разукомплектованного автотранспорта в районе».

Напоминаем, что в августе планируется и вторая встреча населения с главой управы, которая состоится 15 августа. На ней разговор пойдет «О подготовке к празднованию Дня города на территории района».

После обсуждения темы повестки встречи будет время задать руководству района и другие вопросы.