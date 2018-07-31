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Столичные диджеи встретились на баттле в Лианозовском парке
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Столичные диджеи встретились на баттле в Лианозовском парке 

Управа района Лианозово 1 час назад
Фото: Управа района Лианозово
Фестиваль диджеев DJ Fest прошел 28 июля в Лианозовском парке. В рамках мероприятия профессиональные диджеи, резиденты известных московских клубов, встретились в дружеском баттле с новым поколением молодых диджеев, у которых раньше не было возможности выступить на больших площадках. Об этом рассказала пресс-секретарь парка Светлана Мурси.
— В парке прошел DJ Contest «Young DJs» — конкурс, состоящий из трех этапов. Все гости смогли принять непосредственное участие в бесплатных мастер-классах по диджеингу и попробовать свои силы на настоящем диджейском оборудовании, — уточнила Светлана Мурси.
Напомним, Лианозовский парке находится по адресу ул. Угличская, д. 13. (ис)
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