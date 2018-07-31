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Гостей Лианозовского парка научили проводить сердечно-легочную реанимацию
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Гостей Лианозовского парка научили проводить сердечно-легочную реанимацию 

Управа района Лианозово 1 час назад
Фото: Управа района Лианозово
В Лианозовском парке 28 и 29 июля прочитали лекции «Оказание первой помощи» и «Проведение сердечно-легочной реанимации». Мероприятия провели в рамках марафона «Московское здоровое лето», который стартовал 15 июля в парке на Угличской и еще в девяти парках столицы. Как сообщил руководитель столичного Департамента здравоохранения Алексей Хрипун, на площадках также установлены «шатры здоровья».
— По выходным в 10 парках города в специально оборудованных шатрах можно получить консультации врачей общей практики, измерить давление, определить индекс массы тела. Там же можно пройти различные обследования, получить рекомендации специалистов разного профиля или при необходимости подобрать программы спортивных нагрузок, обучиться оказанию первой помощи. Для столицы это первый марафон такого масштаба, посвященный здоровью горожан, — подчеркнул Алексей Хрипун.
Напомним, Лианозовский парк находится по адресу ул. Угличская, д. 13. Вход свободный. (ис)
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