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Участники «Московского долголетия» из Ховрина побывали в «Аптекарском огороде»
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Участники «Московского долголетия» из Ховрина побывали в «Аптекарском огороде» 

Управа района Ховрино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
На прошлой неделе участники проекта «Московское долголетие» из района Ховрино побывали на экскурсии в старейшем Ботаническом саду Москвы — в «Аптекарском огороде». Об этом рассказали в отделении дневного пребывания ТЦСО «Ховрино».
— Коллекции цветущих гортензий и водяных лилий, пальмовая оранжерея и хвойные горки, цветущий и благоухающий маслами эфирных растений собственно аптекарский огород, составленный в соответствии с научной классификацией, — все это оставило неизгладимое впечатление, — отметили в ТЦСО.
Напомним, чтобы присоединиться к проекту, а также узнать подробное расписание занятий, необходимо заполнить анкету в центре по адресу ул. Флотская, 15, корпус 1. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и социальную карту москвича. Телефон для справок: 8 (495) 454-15-28. (ис)
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