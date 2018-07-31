Участники «Московского долголетия» из Ховрина побывали в «Аптекарском огороде»

На прошлой неделе участники проекта «Московское долголетие» из района Ховрино побывали на экскурсии в старейшем Ботаническом саду Москвы — в «Аптекарском огороде». Об этом рассказали в отделении дневного пребывания ТЦСО «Ховрино».

— Коллекции цветущих гортензий и водяных лилий, пальмовая оранжерея и хвойные горки, цветущий и благоухающий маслами эфирных растений собственно аптекарский огород, составленный в соответствии с научной классификацией, — все это оставило неизгладимое впечатление, — отметили в ТЦСО.

Напомним, чтобы присоединиться к проекту, а также узнать подробное расписание занятий, необходимо заполнить анкету в центре по адресу ул. Флотская, 15, корпус 1. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и социальную карту москвича. Телефон для справок: 8 (495) 454-15-28. (ис)