Проблемное дерево на улице Богородского уберут до 8 августа

Автомобильный подъемник необходим для устранения аварии — уборке упавшего на теплотрассу дерева — на улице Богородского в Нижнем Новгороде. Об этом агентству Newsroom24 сообщили в управлении коммунального хозяйства, благоустройства и содержания дорог администрации Советского района.

Согласно информации, специальная комиссия 26 июля выехала на место после обращения Людмилы Серженко, жительницы дома №10 по ул. Богородского.

«Сейчас вопрос находится в работе, под личным контролем первого заместителя главы администрации Советского района Дениса Скалкина. Работы планируется выполнить до 8 августа 2018 года», — говорится в сообщении.

Отметим, что ураганный ветер, который прошел 30 мая, повалил в районе более 200 деревьев. Администрация района приступила к разбору упавших насаждений в тот же день.

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