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Глава ФСИН решил начать проверять видеорегистраторы из колоний и СИЗО
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Глава ФСИН решил начать проверять видеорегистраторы из колоний и СИЗО 

Газета.Ru 42 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Глава ФСИН России Геннадий Корниенко на фоне сообщений о пытках в ярославской колонии сообщил о решении ввести выборочные проверки видеорегистраторов, установленных в колониях и СИЗО, передает РИА «Новости».
В частности, глава ФСИН рассказал о том, что приказ об использовании видеорегистраторов при общении с заключенными нарушается в регионах работниками колоний.
"Включают их, когда хочется. Должен быть разработан порядок, когда видеорегистратор вручается сотруднику, выходящему на дежурство, опечатанный, без возможности совершать с ним какие-то манипуляции", — заявил Корниенко.
Он также отметил, что руководство колонии просматривает материалы, заснятые на видеорегистратор, только в том случае, если сотрудник доложил о внештатной ситуации.
"Мы введем такую меру: выборочно будем проверять — это большой пласт работы, но тем не менее — выборочно будем смотреть, что там записано в конце концов", — подытожил глава ФСИН.
Корниенко также подчеркнул, что руководство ФСИН и личный состав сожалеет о том, что «в уголовно-исполнительной системе происходят случаи, которые дискредитируют службу».
Ранее сообщалось, что заместитель главы ФСИН извинился за пытки в ярославской колонии.
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