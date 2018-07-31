Глава ФСИН решил начать проверять видеорегистраторы из колоний и СИЗО

В частности, глава ФСИН рассказал о том, что приказ об использовании видеорегистраторов при общении с заключенными нарушается в регионах работниками колоний.

"Включают их, когда хочется. Должен быть разработан порядок, когда видеорегистратор вручается сотруднику, выходящему на дежурство, опечатанный, без возможности совершать с ним какие-то манипуляции", — заявил Корниенко.

Он также отметил, что руководство колонии просматривает материалы, заснятые на видеорегистратор, только в том случае, если сотрудник доложил о внештатной ситуации.

"Мы введем такую меру: выборочно будем проверять — это большой пласт работы, но тем не менее — выборочно будем смотреть, что там записано в конце концов", — подытожил глава ФСИН.

Корниенко также подчеркнул, что руководство ФСИН и личный состав сожалеет о том, что «в уголовно-исполнительной системе происходят случаи, которые дискредитируют службу».

Ранее сообщалось, что заместитель главы ФСИН извинился за пытки в ярославской колонии.