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Убившие отца сёстры рассказали о рабских условиях жизни с ним
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Убившие отца сёстры рассказали о рабских условиях жизни с ним 

Говорит Москва 1 час назад
«Они в ужасном и подавленном состоянии. Видно, что у них сильные моральные и психологические травмы. Они рассказывали о событиях, которые там происходили. В частности, рассказали о том, что у отца был целый склад оружия: дробовик, пистолет, револьвер, ножи, бейсбольная бита, которыми он их запугивал периодически. Он систематически их избивал, не пускал в школу среднюю и младшую дочь. Сто процентов, они жертвы домашнего насилия и страшных событий, которые происходили вокруг них. Когда было открыто окно, например, он [отец — прим. ГМ] звонил в звоночек, и кто-то из них должен был прибежать и закрыть окно. Если они этого не делали, то он издевался над ними, избивал».
Тело 57-летнего мужчины было найдено на лестничной клетке в доме на Алтуфьевском шоссе 27 июля. По подозрению в убийстве Хачатуряна задержаны три его дочери 17,18,19 лет. Им инкриминируют убийство, совершённое группой лиц.
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