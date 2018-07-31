Убившие отца сёстры рассказали о рабских условиях жизни с ним

«Они в ужасном и подавленном состоянии. Видно, что у них сильные моральные и психологические травмы. Они рассказывали о событиях, которые там происходили. В частности, рассказали о том, что у отца был целый склад оружия: дробовик, пистолет, револьвер, ножи, бейсбольная бита, которыми он их запугивал периодически. Он систематически их избивал, не пускал в школу среднюю и младшую дочь. Сто процентов, они жертвы домашнего насилия и страшных событий, которые происходили вокруг них. Когда было открыто окно, например, он [отец — прим. ГМ] звонил в звоночек, и кто-то из них должен был прибежать и закрыть окно. Если они этого не делали, то он издевался над ними, избивал».

Тело 57-летнего мужчины было найдено на лестничной клетке в доме на Алтуфьевском шоссе 27 июля. По подозрению в убийстве Хачатуряна задержаны три его дочери 17,18,19 лет. Им инкриминируют убийство, совершённое группой лиц.