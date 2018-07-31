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Парк Монрепо защищают забором от вольно гуляющих и террористов
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Парк Монрепо защищают забором от вольно гуляющих и террористов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Руководство музея-заповедника «Парк Монрепо» сообщает о возведении ограждения в сецсети. Официальная причина: так легче обеспечить охрану и сохранить безопасность огороженных территорий. Решение принято в связи с требованиями антитеррористического законодательства. Но, как говорят местные жители, спровоцировало установку еще и то, что на ограждаемой сейчас территории идет стройка, которой мешают люди, стремящиеся попасть сюда, минуя главные ворота. Кроме того, в самом парке продолжается реставрация, и еще весной прошлого года было объявлено о некоторых ограничениях для посетителей.
Местным жителям обещают поблажку — им предложен годовой абонемент за 500 рублей. А тем, кто не хочет платить за посещение парка, не запрещается бесплатно гулять по лесополосе, идущей между Монрепо и Выборгским поселком.
В администрации парка объясняют, что как в каждом госучреждении, в Монрепо разработан паспорт безопасности, согласованный в правоохранительных органах. А возведение ограждения рекомендовано законом и, соответственно, согласовано в Комитете культуры Ленобласти.
В первую очередь, будет ограждена территория, где сейчас возводятся здания административно-хозяйственного комплекса: гаражи, мастерские, котельная, склад, здание администрации.
«Решение об ограде закономерное, — считает петербургский градозащитник Александр Бельский. — Ведь в Царском селе, Павловске и Петергофе огромные парковые территории огорожены, и все — не только петербуржцы и жители Ленинградской области — к этому привыкли. Так же цивилизованно сейчас поступает руководство музея-заповедника «Монрепо».
Напомним, что в марте прошлого года были введены ограничения на посещения мест на территории парка в связи с масштабными реставрационными работами, проводимыми здесь в первый раз за 200 лет. Руководству парка предстояло решать, куда можно пускать посетителей.
Напомним, что парку Монрепо (что в переводе с французского означает «мое отдохновение») — 218 лет. Это единственный в стране скальный пейзажный парк. Он расположен вблизи Выборга на побережье бухты Защитной Выборгского залива в северо-западной части острова Твердыш. Общая площадь парка — 180 га.
Фото: администрация Монрепо
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