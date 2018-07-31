Российская сноубордистка показала фанатам соблазнительную фигуру

Российская сноубордистка Ольга Смешливая поделилась откровенной фотографией, сообщает "Советский спорт"

Снимок спортсменка выложила в своей официальный инстаграм. На фотографии Смешливая позирует в открытом наряде, который оголяет ноги сноубордистки.

"Дома хорошо, особенно рядом с черным морем. Пора перевести дух и провести время с родственниками на моей даче в Крыму . А вы этим летом ездили на дачу?", — поинтересовалась Смешливая у подписчиков.

За считанные часы фотографию оценили более четырех тысяч пользователей.

Ранее сообщалось, что одна из самых сексуальных теннисисток мира поделилась откровенной фотографией.