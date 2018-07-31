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Российская сноубордистка показала фанатам соблазнительную фигуру
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Российская сноубордистка показала фанатам соблазнительную фигуру 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Российская сноубордистка Ольга Смешливая поделилась откровенной фотографией, сообщает "Советский спорт".
Снимок спортсменка выложила в своей официальный инстаграм. На фотографии Смешливая позирует в открытом наряде, который оголяет ноги сноубордистки.
"Дома хорошо, особенно рядом с черным морем. Пора перевести дух и провести время с родственниками на моей даче в Крыму. А вы этим летом ездили на дачу?", — поинтересовалась Смешливая у подписчиков.
За считанные часы фотографию оценили более четырех тысяч пользователей.
Ранее сообщалось, что одна из самых сексуальных теннисисток мира поделилась откровенной фотографией.
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