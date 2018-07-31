«Целебное» фото Лаврова приложили на Неймара, госдолг США и российские дороги

«Фото целебное. Прикладывать к больным местам на планете. В ряде географических точек может вызывать эффект экзорцизма», — пошутили в министерстве.

Публикация стала поводом для многочисленных шуток и мемов. Так, участники сообщества «Лентач» представили, что с помощью «целебного» снимка можно побороть нищету, улучшить дороги, уменьшить государственный долг США и избавить от страданий бразильского футболиста Неймара, которого высмеивают за симуляции на поле.

Нашлись и те, кто счел шутку с упоминанием министра иностранных дел неуместной.