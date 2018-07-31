Минтранс предлагает не взвешивать дамские сумочки и верхнюю одежду в аэропорту 

Министерство транспорта России предлагает внести изменения в действующие правила перевозки багажа авиакомпаниями. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В частности, планируется исключить из перечня вещей, подлежащих взвешиванию перед перелетом, дамские сумочки, портфели, букеты цветов, верхнюю одежду, костюмы в портпледах, устройства, предназначенные для перевозки детей и детское питание, костыли, трости и лекарства, а также инвалидные кресла.
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Таким образом, все эти предметы не будут учитываться при взвешивании ручной клади, вес которой в настоящее время ограничен пятью килограммами. Это значит, что проносить их в самолет можно будет абсолютно бесплатно, даже если при вас окажется пятикилограммовая сумка с другими вещами.
Сейчас закон обязывает взвешивать абсолютно все имеющиеся у пассажира вещи при входе на борт самолета. Последнее изменение в законодательство о провозе багажа во время авиаперелетов было внесено в прошлом году: тогда из списка предметов, которые можно брать с собой в самолет, исчезли мобильные телефоны, ноутбуки, зонты и книги.
Как сообщалось ранее, из-за скачка цен на авиационное топливо в ближайшее время в России ожидается повышение цен на авиабилеты.