Фестиваль «Многонациональная Россия» соберет в центре Москвы все народы страны

Мероприятие пройдет 4 августа в самом центре столицы на Пушкинской площади. Праздник, ставший уже традиционным, организует Федеральное агентство по делам национальностей при участии Правительства Москвы

В 10:00 на Пушкинской площади начнет работу фестивальный городок, откроются творческие мастерские, сообщила. В специальных шатрах установят настоящую кузницу с молотом и наковальней — всем, что нужно, чтобы выковать монетку на счастье, а также гончарный круг для создания шедевров из керамики. Здесь же научат мастерить тряпичных кукол, в которые играли еще наши прабабушки.

В течение дня для москвичей и гостей города будут выступать звезды эстрады, популярные национальные музыкальные коллективы, пройдут музыкальные флеш-мобы, национальные игры, конкурсы и забавы.