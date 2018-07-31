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Фестиваль «Многонациональная Россия» соберет в центре Москвы все народы страны
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Фестиваль «Многонациональная Россия» соберет в центре Москвы все народы страны 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Мероприятие пройдет 4 августа в самом центре столицы на Пушкинской площади. Праздник, ставший уже традиционным, организует Федеральное агентство по делам национальностей при участии Правительства Москвы.
В 10:00 на Пушкинской площади начнет работу фестивальный городок, откроются творческие мастерские, сообщила. В специальных шатрах установят настоящую кузницу с молотом и наковальней — всем, что нужно, чтобы выковать монетку на счастье, а также гончарный круг для создания шедевров из керамики. Здесь же научат мастерить тряпичных кукол, в которые играли еще наши прабабушки.
В течение дня для москвичей и гостей города будут выступать звезды эстрады, популярные национальные музыкальные коллективы, пройдут музыкальные флеш-мобы, национальные игры, конкурсы и забавы.
— В этот летний день москвичи смогут принять участие в ярком этнокультурном празднике. Фестиваль «Многонациональная Россия» — это уникальное событие, которое познакомит горожан с традициями и культурой народов нашей необъятной страны», — рассказал "Вечерней Москве" руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучко.
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