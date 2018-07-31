ГД может потратить 6 млн руб. на исследование о производстве продукции двойного назначения компаниями ОПК

Аппарат Госдумы РФ может потратить 6 млн руб. на исследование о повышении эффективности законодательного обеспечения развития производства высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения (ПГН и ПДН) организациями оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Соответствующая документация размещена на портале госзакупок.

«Цель экспертно-аналитического исследования: повышение эффективности законодательного обеспечения развития производства высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения организациями ОПК», — говорится в техническом задании.

В задачи исследования входит разработка: предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, регламентирующих сферу координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти регионов, органов местного самоуправления, государственных корпораций и компаний с государственным участием, связанной с осуществлением закупок ПГН организаций ОПК при реализации крупных инвестиционных проектов и программ; предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, закрепляющих порядок ведения реестра ПГН (номенклатуры), производимой организациями ОПК, подлежащей закупке государственными и муниципальными заказчиками, государственными корпорациями и компаниями с государственным участием.

Также необходимо провести разработку предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, закрепляющих порядок ведения организациями ОПК раздельного учета затрат на производство ПГН и ПДН, а также разработку предложений по совершенствованию нормативных правовых актов в обеспечение стимулирования развития производства высокотехнологичных ПГН и ПДН организациями ОПК.

Начальная (максимальная) цена контракта — 6 млн 7 тыс. 250 руб. Дата и время окончания подачи заявок 4 сентября 2018 г.