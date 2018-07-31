В МИДе и Совфеде раскритиковали новые санкции ЕС

«Запад действует последовательно: поощряет тех, кто занимался энергоблокадой Крыма, и преследует тех, кто строит объекты гражданской инфраструктуры. Подрывная политика, направленная против жителей Крыма», — заявила Захарова РБК.

Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев выразил сожаление в связи с новыми санкциями ЕС: политика Евросоюза внешне выглядит последовательной, а на самом деле совершенно не является таковой, отметил он в разговоре с порталом «Политика сегодня». Косачев считает, что введение новых ограничений — «это последовательная попытка ограничить права людей, которые живут в Крыму, отсечь их от внешних коммуникаций, от возможности путешествовать». По мнению Косачева, ЕС придерживается двойных стандартов в вопросе прав человека.

«Нас всегда пытались поучать, что права людей превыше всего. Но в данном случае соображения формального характера, политического престижа, попытка доказать свое право решать, что такое хорошо, что такое плохо в современном мире, какие народы имеют права на самоопределение (я имею в виду народ Косово), а какие нет. Все это отражение геополитических амбиций ЕС, которые мешают современному миру», — заявил политик.

Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Дмитрий Полонский полагает, что действия ЕС напоминают «упорство сумасшедшего»: он считает, что «отдельные западные коллеги» пытаются санкциями «испортить жизнь российскому бизнесу». Однако, убежден Полонский, бизнес в итоге развивается нормально. В частности, для компаний, против которых ввели ограничения, основной рынок — Россия

«Работы очень много, и эти компании успешно с этой работой справляются, чему свидетельством является построенная автомобильная часть Крымского моста и в скором времени ожидаем железнодорожную часть этого сооружения… А сами западные страны, которые поддерживают введение подобных санкционных режимов, страдают от этого намного больше, чем наша страна и наши компании», — заявил Полонский РБК.