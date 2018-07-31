В усадьбе, где бывал Александр Дюма, остановлен незаконный ремонт

В главном доме усадьбы на Новой Басманной улице остановили незаконный ремонт — несогласованное обустройство входной группы с восточного фасада здания. Нынешний владелец решил незаконно заменить облицовку и козырек-навес. Сообщение об этом поступило на горячую линию Департамента культурного наследия.

Усадьба Е. П. Ростопчиной — Шереметевых — И. К. Прове находится под охраной государства как объект культурного наследия. Первоначальные фасады здания были выполнены в стиле ампир, а позже по заказу Прове архитектор Роберт Гедике реконструировал их по новой моде.

«Желание владельца усовершенствовать памятник без согласования документации с Мосгорнаследием — всегда большая опасность для здания. Ведь чаще всего это приводит к искажению его исторического облика, что недопустимо. В главном доме усадьбы XIX века Ростопчиной — Шереметевых — Прове собственник решил заменить облицовку и козырек-навес, чем грубо нарушил вид фасада. Теперь ему предстоит не только ответить перед законом, но и устранить следы нарушений», — прокомментировал руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов

Согласно архивным данным, исторические границы владения сформировались в конце XVIII — начале XIX веков. Во второй половине XVIII века территория принадлежала одному из приближенных императрицы Елизаветы Петровны Василию Чулкову. Затем усадьба перешла к племяннику его жены и придворному танцмейстеру Семену Брюхову. В 1850 году владение приобрела графиня Екатерина Ростопчина, вдова московского губернатора. Еще позже усадьба перешла к Шереметевым, а у них ее выкупил Иван Прове, нарвский купец первой гильдии. Важным представляется мемориальное значение дома — летом 1858 года здесь гостил Александр Дюма , а зимой 1863–1864 годов жил писатель Алексей Писемский.

Работа по сохранению и восстановлению памятников архитектуры в столице ведется постоянно. Список объектов культурного наследия регулярно пополняется: только за последние семь лет охранный статус получили около 700 зданий. Из них более 370 — это выявленные объекты культурного наследия, а порядка 325 — объекты культурного наследия как федерального, так и регионального значения.