В Интернете возмутились ставкой Пескова на Испанию

Интервью Дмитрия Пескова на « Авторадио » обрастает в Интернете не самыми лестными комментариями. Между тем, цель этой беседы, очевидно, заключалась в том, чтобы произвести на публику благоприятное впечатление. Дмитрий Песков пришёл на радио со своей супругой Татьяной Навкой. Был весел, раскован. Рассказывал как любит рок-н-ролл, песни Андрея Макаревича Бориса Гребенщикова . Признался, что не чувствует нужды в пользовании Facebook и ни разу туда не заходил. Последнее утверждение проверить сложно. В Facebook есть аккаунт «Дмитрий Песков» похожий на официальный, но ведёт ли его сам пресс-секретарь президента или кто-то имитирует Пескова однозначно утверждать нельзя.

Негативные комментарии пользователей Интернета вызвало признание Дмитрия Пескова, что он проспорил режиссеру Тиграну Кеосаяну крупную денежную сумму «из семейного бюджета», поставив во время чемпионата мира по футболу на Испанию в игре против сборной России. Песков публично пообещал, что отдаст долг Кеосаяну приглашением в ресторан. С учётом того, что речь, по признанию пресс-секретаря, идёт о крупной сумме, режиссера придется приглашать в очень дорогой ресторан.

Если суммировать комментарии под этой новостью, то волну возмущения вызвали несколько причин:

1. Пресс-секретарь президента России ставит крупную сумму денег на противников российской сборной и с улыбкой признаётся в этом публично. Тем самым он продемонстрировал, что патриотизм отдельно, а деньги отдельно. В то время как вся страна болела за футболистов, держала кулаки, молилась и совершала прочие ритуалы привлечения удачи, пресс-секретарь продемонстрировал неверие в сборную России, поставив на Испанию. Это оскорбило чувства футбольных болельщиков и комментаторы новости не стеснялись в выражениях.

2. Аудиторию Интернета также привлекли слова о «крупной сумме». Пескову припомнили скандалы с дорогими часами, прогулками на яхте, празднованием свадьбы. Для человека с такими расходами, понятие «крупной суммы» отличается от обывательского, предположили читатели в своих комментариях.

3. Непатриотичный поступок и «крупная сумма» денег спровоцировали пользователей на сравнения с тем как тяжело сейчас живётся простым россиянам. Припомнили повышение НДС и других налогов и сборов, пенсионную реформу и прочее.

Видимо, одной из первых просчёты Пескова осознала его супруга Татьяна Навка. Недавно в прессе бурно обсуждалось выражение лица Меланьи Трамп после рукопожатия с Владимиром Путиным . В данном случае, если посмотреть видеозапись интервью Дмитрия Пескова, то следует обратить внимание как менялось выражение лица его жены. В то время как супруг рассказывал о своём увлечении рок-н-роллом, она улыбалась. Но когда он упомянул, что крупную сумму денег из семейного бюджета проспорил Тиграну Кеосаяну, то улыбка с её лица исчезла. Пока Песков развивал тему про ставки на Испанию, Навка опустила голову и стала задумчиво теребить браслет на руке. Специалисты по «языку жестов» знают, что так люди пытаются скрыть от окружающих негативные мысли и эмоции.

Очевидный информационный просчёт пресс-секретаря уже не первый в его карьере. Как и в предыдущих случаях, этот эпизод будет перекрыт в информационном пространстве другим медийным скандалом в расчёте на то, что память у аудитории нынче короткая и скоро всё забудется.