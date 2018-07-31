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«Инженеры будущего» провели более 300 часов в формате Full HD
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«Инженеры будущего» провели более 300 часов в формате Full HD 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
С 10 по 21 июля в оздоровительном лагере «Садовка», что в Старомайнском районе Ульяновской области, проходил ставший уже традиционным форум «Инженеры будущего». Он объединил около полутора тысяч молодых людей, связавших свою жизнь с профессией инженера — специалистов, аспирантов, студентов технических вузов и направлений. Чтобы обеспечить такое количество людей качественной интернет— и мобильной связью, «МТС» пришлось проделать большую работу: провести 2,5 км волоконно-оптической линии связи, покрыть вся территорию палаточного лагеря сетью wi-fi и установить мобильную базовую станцию. Не забыли и про футбольных болельщиков — для них с помощью спутникового телевидения была организована онлайн-трансляция финальных игр мирового первенства.
По завершении мероприятия оператор подвел итоги и выяснил, что за 11 дней форума его участники загрузили в сеть около трех тысяч гигабайт информации, что соответствует тридцати дням непрерывного просмотра видео в формате Full HD, или 120 часам трансляций цифрового формата 4К. Сетью wi-fi воспользовалась половина форумчан, выложив в интернет около 700 Гб информации. По проводному интернету, подключенному в учебных классах и пресс-центре, «инженеры будущего» передали еще больший объем — 1000 Гб. Что касается мобильной связи, то благодаря ей участники форума загрузили в сеть более 1,1 терабайт контента и потратили на голосовые вызовы почти 840 часов.
— В современном мире ни одно мероприятие, даже под открытым небом, уже нельзя представить без современной цифровой инфраструктуры, — комментирует директор МТС в Ульяновской области Максим Семенов. — Мы рады, что проведенные нами работы позволили организаторам провести значимый для региона молодежный проект, а участники — смогли использовать их в получении полезный знаний и общении.
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