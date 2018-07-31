Ольга Серябкина родила ребенка от Егора Крида?

Подписчики Фадеева буквально сошли с ума. Очень многих новость обрадовала, и они принялись поздравлять новоиспеченных родителей и осыпать комплиментами «красивую семью», параллельно удивляясь тому, как им удавалось скрываться так долго. Другие же сразу заподозрили неладное (и правильно сделали): «Людиииии! Это фотошоп, тем, кто не верит, могу отправить оригинал в директ!», «Это фотошоп! Дяденька Максик решил поразвлекаться».

Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim)

30 Июл 2018 в 11:31 PDT Пользователи, которые активно следят за всеми причастными в соцсетях, принялись выстраивать собственные теории. Так, один из подписчиков Фадеева расставил для всех точки над i: «Оля (Серябкина) опубликовала фотошоп фан-аккаунта в сторис и решила вместе с Фадеевым словить хайпа на Егоре, так как до этого долгое время в Интернете гуляли подобного рода фотошопы и было 0 внимания с их стороны. Видимо, Егор уже не „маленький мальчик“, который заигрался, как сказал в своем эфире несколько месяцев назад Фадеев. Не удивлюсь, если этот коммент удалят, а меня добавят в чс, как и других, ведь Фадеев не отвечает за свои слова».

Другой посчитал, что таким образом авторы коллажа и сам Фадеев решили подчеркнуть, что продюсерский лейбл Фадеева Malfa, который занимается продвижением Серябкиной в составе группы Serebro, не враг бренду Black Star, с которым сотрудничает Егор Крид: «Ребят, успокойтесь, Фадеев просто решил пошутить что Блэк Стар и Мальфа вместе, и пошло всё не по контракту потому, что никто не думал, что эти два лэйбла могут как-то быть связаны, а тут вон целая семья, Блэк Мальфа. И да, это фотошоп, видно же. Бесконечная любовь к Егору».