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В Выборге благоустраивают дворы по проспекту Ленина и улице Мира
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В Выборге благоустраивают дворы по проспекту Ленина и улице Мира 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Согласно заявкам, которые подали жители весной этого года в Выборгскую Администрацию, подрядчик вышел на работы по благоустройству дворовых территорий, объединяющих четыре многоэтажных дома по проспекту Ленина и улице Мира.
Благоустройство двора проходит в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Дизайн-проект двора был полностью сформирован согласно предложениям жителей.
В первой декаде сентября истечет договор с подрядчиком, который за это время должен возвести на территории двора две детские площадки около домов на проспекте Ленина 24 и 22. Также в планах установить около домов по проспекту Ленина, 28 и улице Мира, 3 большой комплекс игрового оборудования для детей.
Кроме того будут отремонтированы проезды и дорожки для пешеходов.
На 2018 год в городе по программе предусмотрено отремонтировать 5 дворов:
Ленинградское шоссе, д.41; ул. Кировские Дачи, д.3а-6; пр. Ленина, 22,24, 28, — ул. Мира, д.3; ул. Гагарина, д.21; ул. Гагарина, д.33;
Напомним, что в этом году в городе проводятся масштабные работы по благоустройству: по всей центральной части города установлены новые светодиодные фонари, параллельно проходят работы по ремонту сетей ливневой канализации, открыто две новые детские площадки, завершаются работы на набережной, в парке Ленина, в Треугольном сквере, аллее на ул. Димитрова. Сквер мужества и Сквер молодежи будут благоустроены к сентябрю 2018 года.
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