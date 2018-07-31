В Выборге благоустраивают дворы по проспекту Ленина и улице Мира

Согласно заявкам, которые подали жители весной этого года в Выборгскую Администрацию, подрядчик вышел на работы по благоустройству дворовых территорий, объединяющих четыре многоэтажных дома по проспекту Ленина и улице Мира.

Благоустройство двора проходит в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Дизайн-проект двора был полностью сформирован согласно предложениям жителей.

В первой декаде сентября истечет договор с подрядчиком, который за это время должен возвести на территории двора две детские площадки около домов на проспекте Ленина 24 и 22. Также в планах установить около домов по проспекту Ленина, 28 и улице Мира, 3 большой комплекс игрового оборудования для детей.

Кроме того будут отремонтированы проезды и дорожки для пешеходов.

На 2018 год в городе по программе предусмотрено отремонтировать 5 дворов:

Ленинградское шоссе, д.41; ул. Кировские Дачи, д.3а-6; пр. Ленина, 22,24, 28, — ул. Мира, д.3; ул. Гагарина, д.21; ул. Гагарина, д.33;

Напомним, что в этом году в городе проводятся масштабные работы по благоустройству: по всей центральной части города установлены новые светодиодные фонари, параллельно проходят работы по ремонту сетей ливневой канализации, открыто две новые детские площадки, завершаются работы на набережной, в парке Ленина, в Треугольном сквере, аллее на ул. Димитрова. Сквер мужества и Сквер молодежи будут благоустроены к сентябрю 2018 года.