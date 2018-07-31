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В Орле трое подростков разгромили ларек ради чипсов и конфет
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В Орле трое подростков разгромили ларек ради чипсов и конфет 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Несколько дней назад нападению подвергся продуктовый ларек, расположенный в районе Наугорского шоссе. Сигнал тревоги поступил в Росгвардию около трех часов ночи.
Прибывшие на место сотрудники ведомства обнаружили, что окна выбиты, замок сорван, внутри товар разбросан. Примечательно, что злоумышленников не заинтересовал кассовый аппарат.
Росгвардейцы стали прочесывать местность. В одном из соседних дворов заметили троих молодых людей с сумками. При виде правоохранителей ребята стали убегать. Одного удалось догнать и остановить. У 15-летнего орловца в карманах и рюкзаке оказались конфеты, чипсы, газировка. Подростка передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
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