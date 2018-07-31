В Орле трое подростков разгромили ларек ради чипсов и конфет

Несколько дней назад нападению подвергся продуктовый ларек, расположенный в районе Наугорского шоссе. Сигнал тревоги поступил в Росгвардию около трех часов ночи.

Прибывшие на место сотрудники ведомства обнаружили, что окна выбиты, замок сорван, внутри товар разбросан. Примечательно, что злоумышленников не заинтересовал кассовый аппарат.

Росгвардейцы стали прочесывать местность. В одном из соседних дворов заметили троих молодых людей с сумками. При виде правоохранителей ребята стали убегать. Одного удалось догнать и остановить. У 15-летнего орловца в карманах и рюкзаке оказались конфеты, чипсы, газировка. Подростка передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.