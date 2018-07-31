На сутки значительная часть Ленинского и Кировского районов останутся без воды 

«Концессии водоснабжения-Саратов» продолжают работу по подготовке водопроводных сетей и сооружений к эксплуатации в осенне-зимний период. Для проведения планово-предупредительного ремонта и замены запорного оборудования будет произведено плановое отключение водовода на улице Шехурдина. В связи с чем 2 августа 2018 года с 7:00 до 5:00 3 августа 2018 будет прекращено водоснабжение некоторым абонентам Ленинского и Кировского районов:
Жилые дома АТСЖ Ленинского района по улицам:
— Ипподромная;
— Куприянова;
— Центральная;
— пр. Строителей (от ул. Шехурдина до ул. Песочная);
— Шехурдина (от ул. Ипподромная до пр. Строителей);
Жилые дома ООО «Прогресс» по улицам:
— Шехурдина, 42-64 (четные номера домов);
— Ипподромная, 20;
— 2-я Прокатная, 29, 31:
Жилые дома ТСЖ «Успех», поселки КБ и ВСО;
Жилые дома ООО «Приволжская ЖЭК», поселки КБ и ВСО;
Жилой дом ООО «Биотит +», Московское шоссе, 17;
Жилые дома ООО УК «Стабильность» по улицам:
— Тулайкова;
— Селекционный пр. ;
— пос. Северный от ул. Шехурдина до ул. Песочная;
Жилые дома под непосредственным управлением по улицам:
— Тулайкова;
— Шехурдина;
— пр. Строителей (от ул. Шехурдина до ул. Песочная);
Жилые дома ООО «Содружество», ул. Керамическая, 4; ул. Моторная, 2 Жилые дома ООО «Виктория», ул. Моторная, 3, 8, 10; ул. Керамическая, 3 Жилые дома УК Ленинского района по улицам:
— Ипподромная;
— Куприянова;
— пр. Строителей (от ул. Шехурдина до ул. Песочная);
— Шехурдина (от ул. Ипподромная до пр. Строителей):
Жилой дом ООО УК «Красная», ул. Шехурдина, 28а;
Жилой дом ЖСК «Сибиряк», ул. Центральная, 5;
Жилой дом ЖСК «Северянка», ул. Центральная, 10;
Жилой дом ЖСК «Диалог», ул. Ипподромная, 22;
Жилой дом ЖСК «Просвещенец», ул. Ипподромная, 9;
Жилой дом ЖСК «Контакт-67», ул. Ипподромная, 10;
Жилой дом ЖСК «Янтарь», ул. Ипподромная, 11;
Жилой дом ЖСК «Былина», ул. Куприянова, 12;
Жилой дом ЖСК «Монолит-89», ул. Куприянова, 12а;
Жилой дом ООО «Стимул», ул. Куприянова, 11;
Жилой дом ТСЖ на Ипподромной, ул. Ипподромная, 12а;
Жилой дом ТСЖ «Лидер-2008», ул. Ипподромная, 12б;
Жилой дом ЖСК «Олимпия», ул. Куприянова, 8;
Жилой дом ТСЖ «Надежда-28», ул. Шехурдина, 28;
Жилой дом ТСЖ «Успех», ул. Гусельская, 4а;
Жилой дом ТСЖ «Сварщик», ул. Песочная, 2;
Жилой дом ТСН «Академик», ул. Тулайкова, 1/3;
Жилой дом ТСН «Тулайкова 5а», ул. Тулайкова, 5а;
Жилой дом ТСН «Тулайкова 9», ул. Тулайкова, 9;
Жилой дом ТСЖ «Элита Поволжье», ул. Тулайкова, 11;
Жилой дом ТСЖ «Агат», ул. Моторная, 12;
Жилой дом ТСЖ «Артиллерийская-18», ул. Артиллерийская, 20;
Жилой дом ТСЖ «Флагман», ул. Навашина, 40/2;
Жилой дом ТСЖ «Кондитер-2», ул. Навашина, 40/1;
Жилой дом ТСН «Навашина 40», ул. Навашина, 40;
Жилые дома ООО УК «Жилищник №25» по улицам:
— Артиллерийская, 9, 15, 21, 23;
— Навашина, 14, 16;
Жилые дома ООО «Союз СПК», ул. Навашина, 6, 8, 9, 10, 14, 26, 28, 30, 32, 34;
Жилой дом ООО «Комфортсити», ул. Артиллерийская, 22;
Жилой дом ООО «Волготорг», ул. Навашина, 16.
Частные домовладения по улицам:
— Тулайкова;
— Овражная;
— Гусельский пр. ;
— Воронежская;
— Центральная;
— Гусельская;
— Восточная;
— Прудная;
— Гомельская;
— Авиационная;
— Чкалова;
— Тележная.
МДОУ «Детский сад №191», ул. Ипподромная, 11а;
МДОУ «Детский сад №205», ул. Ипподромная, 15а;
МДОУ «Детский сад №160», ул. 2-я Прокатная, б/н;
МДОУ «Детский сад №175», ул. 2-я Прокатная, 27а;
МДОУ «Детский сад №5», ул. Артиллерийская, 25;
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №46», ул. Ипподромная, б/н;
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №51», ул. Артиллерийская, 27;
МБУ ДО «Детская музыкальная школа №5», ул. Центральная, 28;
МБУ ДО «Детская школа искусств №20», ул. Навашина, 38;
ЛПО №2 ГАУЗ «Саратовская стоматологическая поликлиника №2», ул. Куприянова, 16;
ЛПО №4 Детское отделение ГАУЗ «Саратовская стоматологическая поликлиника №2», пр. Строителей, 6;
Филиал ГУЗ «Саратовская городская поликлиника №17», ул. Ипподромная, 3а;
Подстанция №9 ГУЗ «Саратовская городская станция скорой медицинской помощи», ул. Моторная, 12;
Участковая ветеринарная лечебница №3 ОГУ «Саратовская городская станция по борьбе с болезнями животных», ул. Шехурдина, 1;
ОГУ «Саратовская районная станция по борьбе с болезнями животных», ул. Шехурдина, 1а;
ГУ «Областная станция по борьбе с болезнями животных», ул. Шехурдина, 1;
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по Центральному военному округу);
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Юго-Востока», ул. Тулайкова, 7;
ГУ «Заводская конюшня „Саратовская“, Ипподром, ул. Ипподромная, 12а;
Отдел полиции №4 в составе Управления МВД России по г. Саратову, ул. Ипподромная, 1;
МБУ „Дорстрой“, ул. Ипподромная, 21а;
АО „Саратовгаз“, ул. Ипподромная, 13;
ОАО „Зоринка“, ул. Ипподромная, 13;
ОАО „Жилпромстрой“, ул. Ипподромная, 15;
Сафаров А. Ф., ул. Шехурдина/ ул. Тулайкова;
ООО „Элвис-К“, ул. Шехурдина, 20а;
ПАО „Саратовнефтепродукт“, ул. Шехурдина, б/н;
ООО „Титан-Трек“, ул. Шехурдина, 24г;
ООО „Башнефть“, ул. Шехурдина, 26б;
ООО „Автотрейд“, ул. Шехурдина/ ул. Иппродромная;
ООО „СТО-60“, ул. Шехурдина, 33;
ИП Абрамов А. В., ул. Шехурдина, 13;
Тюрганова, ул. Шехурдина, 29;
Алексанян, ул. Шехурдина, 15;
ОАО „Спецдортехника“, пр. Строителей, 10а;
ОАО „ЦентрСтройГруп“, пр. Строителей, 10;
Дружинин С. В., пр. Строителей, 2а;
ООО „Технопарк“, пр. Строителей, 1;
Климов П. Ф., пр. Строителей, 1;
ПКФ „Алмаз-Фазатрон“, пр. Строителей, 1;
Сазонов О. А., пр. Строителей, 1;
ООО „ТОСС“, пр. Строителей, 1;
ООО „ЛАПИК“, пр. Строителей, 1;
ООО „Альсеко“, ул. Шехурдина, 47;
ООО „Волга-Авто-Моторс“, ул. Шехурдина, 43б;
Крючков В. М., ул. Шехурдина, б/н;
ОАО „Саратовский институт стекла“, Московское шоссе, 2;
Смыков, Московское шоссе, б/н;
Правозащитный центр „ЭкспоПул“, ул. Шехурдина, 52а;
ИП Блюмина, ул. Шехурдина, 43;
ОАО „РЖД“, ст. Трофимовский I;
ОАО „Трансаммиак“, Московское шоссе, 4;
ЗАО „Второе Саратовское предприятие „Трест №7“, Московское шоссе, 8;
ООО „Анкор-09“, Московское шоссе, 8а;
Строительное управление №511 ФГУП „ГУССТ №5 при Спецстрое России“, Московское шоссе, 6;
ООО „Алькор“, Московское шоссе, 6;
ИП Ашугян, Московское шоссе, 2а;
ООО „Волгасвязьмонтаж“ Московское шоссе 6а;
ПАО „Саратовнефтепродукт“, Московское шоссе;
Батарыкин А. В., Московское шоссе, б/н;
ООО „Рено“, Московское шоссе, 10а;
Чальян, Московское шоссе, б/н;
Новицкий, Московское шоссе, б/н;
Аширов В. Ю., Московское шоссе, 23а;
ООО „СМУ Промсвязьмонтаж“, ул. Моторная, 18а;
Русская православная церковь, ул. Керамическая, б/н;
Юнусов, Московское шоссе, 23б;
Участковый пункт полиции, ул. Артиллерийская, 21;
АО „Тандер“, ул. Навашина, 16;
ЧП Кузьмичев И. Н., ул. Навашина, 16;
Шевчук Ю. А., ул. Артиллерийская, 21;
Саргисян В. Г., ул. Навашина, 36;
ИП Матвеева, ул. Навашина, 36;
ИП Верещагин П. Е., ул. Навашина, 20;
Объекты теплоснабжения:
— ПАО „Т Плюс“,
— ул. Ипподромная, 24;
— ул. Тулайкова, 5а, 9;
— ул. Куприянова, 7, 13;
— Московское шоссе, 7;
— ул. Моторная, 7;
— ул. Центральная, 4а;
— ул. Артиллерийская, 10.
ООО „ТЭГК“, Московское шоссе, 15.
Как сообщает компания „Концессии водоснабжения-Саратов“ при проведении ремонтных работ будут задействованы пять бригад цеха водоснабжения, столько же аварийных машин и трактор-насосов, три автокрана и манипулятор.
Коммунальщики напоминает о необходимости пополнить запасы питьевой воды. В течение 48 часов после завершения работ использовать питьевую воду рекомендуется только в кипяченом виде.
Подвоз воды будет осуществляться по заявкам районных администраций.