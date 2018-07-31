На сутки значительная часть Ленинского и Кировского районов останутся без воды

«Концессии водоснабжения-Саратов» продолжают работу по подготовке водопроводных сетей и сооружений к эксплуатации в осенне-зимний период. Для проведения планово-предупредительного ремонта и замены запорного оборудования будет произведено плановое отключение водовода на улице Шехурдина. В связи с чем 2 августа 2018 года с 7:00 до 5:00 3 августа 2018 будет прекращено водоснабжение некоторым абонентам Ленинского и Кировского районов:

Жилые дома АТСЖ Ленинского района по улицам:

— Ипподромная;

— Куприянова;

— Центральная;

— пр. Строителей (от ул. Шехурдина до ул. Песочная);

— Шехурдина (от ул. Ипподромная до пр. Строителей);

Жилые дома ООО «Прогресс» по улицам:

— Шехурдина, 42-64 (четные номера домов);

— Ипподромная, 20;

— 2-я Прокатная, 29, 31:

Жилые дома ТСЖ «Успех», поселки КБ и ВСО;

Жилые дома ООО «Приволжская ЖЭК», поселки КБ и ВСО;

Жилой дом ООО «Биотит +», Московское шоссе, 17;

Жилые дома ООО УК «Стабильность» по улицам:

— Тулайкова;

— Селекционный пр. ;

— пос. Северный от ул. Шехурдина до ул. Песочная;

Жилые дома под непосредственным управлением по улицам:

— Тулайкова;

— Шехурдина;

— пр. Строителей (от ул. Шехурдина до ул. Песочная);

Жилые дома ООО «Содружество», ул. Керамическая, 4; ул. Моторная, 2 Жилые дома ООО «Виктория», ул. Моторная, 3, 8, 10; ул. Керамическая, 3 Жилые дома УК Ленинского района по улицам:

— Ипподромная;

— Куприянова;

— пр. Строителей (от ул. Шехурдина до ул. Песочная);

— Шехурдина (от ул. Ипподромная до пр. Строителей):

Жилой дом ООО УК «Красная», ул. Шехурдина, 28а;

Жилой дом ЖСК «Сибиряк», ул. Центральная, 5;

Жилой дом ЖСК «Северянка», ул. Центральная, 10;

Жилой дом ЖСК «Диалог», ул. Ипподромная, 22;

Жилой дом ЖСК «Просвещенец», ул. Ипподромная, 9;

Жилой дом ЖСК «Контакт-67», ул. Ипподромная, 10;

Жилой дом ЖСК «Янтарь», ул. Ипподромная, 11;

Жилой дом ЖСК «Былина», ул. Куприянова, 12;

Жилой дом ЖСК «Монолит-89», ул. Куприянова, 12а;

Жилой дом ООО «Стимул», ул. Куприянова, 11;

Жилой дом ТСЖ на Ипподромной, ул. Ипподромная, 12а;

Жилой дом ТСЖ «Лидер-2008», ул. Ипподромная, 12б;

Жилой дом ЖСК «Олимпия», ул. Куприянова, 8;

Жилой дом ТСЖ «Надежда-28», ул. Шехурдина, 28;

Жилой дом ТСЖ «Успех», ул. Гусельская, 4а;

Жилой дом ТСЖ «Сварщик», ул. Песочная, 2;

Жилой дом ТСН «Академик», ул. Тулайкова, 1/3;

Жилой дом ТСН «Тулайкова 5а», ул. Тулайкова, 5а;

Жилой дом ТСН «Тулайкова 9», ул. Тулайкова, 9;

Жилой дом ТСЖ «Элита Поволжье», ул. Тулайкова, 11;

Жилой дом ТСЖ «Агат», ул. Моторная, 12;

Жилой дом ТСЖ «Артиллерийская-18», ул. Артиллерийская, 20;

Жилой дом ТСЖ «Флагман», ул. Навашина, 40/2;

Жилой дом ТСЖ «Кондитер-2», ул. Навашина, 40/1;

Жилой дом ТСН «Навашина 40», ул. Навашина, 40;

Жилые дома ООО УК «Жилищник №25» по улицам:

— Артиллерийская, 9, 15, 21, 23;

— Навашина, 14, 16;

Жилые дома ООО «Союз СПК», ул. Навашина, 6, 8, 9, 10, 14, 26, 28, 30, 32, 34;

Жилой дом ООО «Комфортсити», ул. Артиллерийская, 22;

Жилой дом ООО «Волготорг», ул. Навашина, 16.

Частные домовладения по улицам:

— Тулайкова;

— Овражная;

— Гусельский пр. ;

— Воронежская;

— Центральная;

— Гусельская;

— Восточная;

— Прудная;

— Гомельская;

— Авиационная;

— Чкалова;

— Тележная.

МДОУ «Детский сад №191», ул. Ипподромная, 11а;

МДОУ «Детский сад №205», ул. Ипподромная, 15а;

МДОУ «Детский сад №160», ул. 2-я Прокатная, б/н;

МДОУ «Детский сад №175», ул. 2-я Прокатная, 27а;

МДОУ «Детский сад №5», ул. Артиллерийская, 25;

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №46», ул. Ипподромная, б/н;

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №51», ул. Артиллерийская, 27;

МБУ ДО «Детская музыкальная школа №5», ул. Центральная, 28;

МБУ ДО «Детская школа искусств №20», ул. Навашина, 38;

ЛПО №2 ГАУЗ «Саратовская стоматологическая поликлиника №2», ул. Куприянова, 16;

ЛПО №4 Детское отделение ГАУЗ «Саратовская стоматологическая поликлиника №2», пр. Строителей, 6;

Филиал ГУЗ «Саратовская городская поликлиника №17», ул. Ипподромная, 3а;

Подстанция №9 ГУЗ «Саратовская городская станция скорой медицинской помощи», ул. Моторная, 12;

Участковая ветеринарная лечебница №3 ОГУ «Саратовская городская станция по борьбе с болезнями животных», ул. Шехурдина, 1;

ОГУ «Саратовская районная станция по борьбе с болезнями животных», ул. Шехурдина, 1а;

ГУ «Областная станция по борьбе с болезнями животных», ул. Шехурдина, 1;

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Юго-Востока», ул. Тулайкова, 7;

ГУ «Заводская конюшня „Саратовская“, Ипподром, ул. Ипподромная, 12а;

Отдел полиции №4 в составе Управления МВД России по г. Саратову, ул. Ипподромная, 1;

МБУ „Дорстрой“, ул. Ипподромная, 21а;

АО „Саратовгаз“, ул. Ипподромная, 13;

ОАО „Зоринка“, ул. Ипподромная, 13;

ОАО „Жилпромстрой“, ул. Ипподромная, 15;

Сафаров А. Ф., ул. Шехурдина/ ул. Тулайкова;

ООО „Элвис-К“, ул. Шехурдина, 20а;

ПАО „Саратовнефтепродукт“, ул. Шехурдина, б/н;

ООО „Титан-Трек“, ул. Шехурдина, 24г;

ООО „Автотрейд“, ул. Шехурдина/ ул. Иппродромная;

ООО „СТО-60“, ул. Шехурдина, 33;

ИП Абрамов А. В., ул. Шехурдина, 13;

Тюрганова, ул. Шехурдина, 29;

Алексанян, ул. Шехурдина, 15;

ОАО „Спецдортехника“, пр. Строителей, 10а;

ОАО „ЦентрСтройГруп“, пр. Строителей, 10;

Дружинин С. В., пр. Строителей, 2а;

ООО „Технопарк“, пр. Строителей, 1;

Климов П. Ф., пр. Строителей, 1;

ПКФ „Алмаз-Фазатрон“, пр. Строителей, 1;

Сазонов О. А., пр. Строителей, 1;

ООО „ТОСС“, пр. Строителей, 1;

ООО „ЛАПИК“, пр. Строителей, 1;

ООО „Альсеко“, ул. Шехурдина, 47;

ООО „Волга-Авто-Моторс“, ул. Шехурдина, 43б;

Крючков В. М., ул. Шехурдина, б/н;

ОАО „Саратовский институт стекла“, Московское шоссе, 2;

Смыков, Московское шоссе, б/н;

Правозащитный центр „ЭкспоПул“, ул. Шехурдина, 52а;

ИП Блюмина, ул. Шехурдина, 43;

ОАО „Трансаммиак“, Московское шоссе, 4;

ЗАО „Второе Саратовское предприятие „Трест №7“, Московское шоссе, 8;

ООО „Анкор-09“, Московское шоссе, 8а;

Строительное управление №511 ФГУП „ГУССТ №5 при Спецстрое России “, Московское шоссе, 6;

ООО „Алькор“, Московское шоссе, 6;

ИП Ашугян, Московское шоссе, 2а;

ООО „Волгасвязьмонтаж“ Московское шоссе 6а;

ПАО „Саратовнефтепродукт“, Московское шоссе;

Батарыкин А. В., Московское шоссе, б/н;

Чальян, Московское шоссе, б/н;

Новицкий, Московское шоссе, б/н;

Аширов В. Ю., Московское шоссе, 23а;

ООО „СМУ Промсвязьмонтаж“, ул. Моторная, 18а;

Юнусов, Московское шоссе, 23б;

Участковый пункт полиции, ул. Артиллерийская, 21;

АО „Тандер“, ул. Навашина, 16;

ЧП Кузьмичев И. Н., ул. Навашина, 16;

Шевчук Ю. А., ул. Артиллерийская, 21;

Саргисян В. Г., ул. Навашина, 36;

ИП Матвеева, ул. Навашина, 36;

ИП Верещагин П. Е., ул. Навашина, 20;

Объекты теплоснабжения:

— ул. Ипподромная, 24;

— ул. Тулайкова, 5а, 9;

— ул. Куприянова, 7, 13;

— Московское шоссе, 7;

— ул. Моторная, 7;

— ул. Центральная, 4а;

— ул. Артиллерийская, 10.

ООО „ТЭГК“, Московское шоссе, 15.

Как сообщает компания „Концессии водоснабжения-Саратов“ при проведении ремонтных работ будут задействованы пять бригад цеха водоснабжения, столько же аварийных машин и трактор-насосов, три автокрана и манипулятор.

Коммунальщики напоминает о необходимости пополнить запасы питьевой воды. В течение 48 часов после завершения работ использовать питьевую воду рекомендуется только в кипяченом виде.

Подвоз воды будет осуществляться по заявкам районных администраций.