Желаем семафоров лишь с зелёным светом

5 августа в России отмечают День железнодорожника

Этот праздник начали отмечать в России ещё в позапрошлом веке. 28 июня 1896 года был издан приказ о чествовании работников стального полотна. Дату приурочили к именинам императора Николая I, считавшегося основателем этого вида транспорта. Она была выходным днём. С приходом советской власти все торжества во славу свергнутой монархии ликвидировали. В 1936 году традиция была возобновлена. Днём празднования выбрали 30 июля, а в 1940 году его перенесли на первое воскресенье августа.

Тбилиси и Из Курска Сочи когда-то можно было доехать курьерским поездом

Нынешний год для Курска юбилейный: 150 лет назад, 7 сентября 1868 года, в наш город прибыл первый поезд по новой, только что построенной железной дороге Москва — Курск. А в ноябре уже начали ходить поезда и по Курско-Киевской железной дороге, которая в 1894 году была продлена до Воронежа. В 1869 году дорога Москва — Курск была продлена до Харькова , и наш город постепенно превратился в крупный железнодорожный узел.

(Фото: Курский Ямской вокзал в 1914 году, вид со стороны города)

Конечно, главная роль в народном хозяйстве отведена грузовым железнодорожным перевозкам, но у нас, рядовых граждан, «железка» ассоциируется прежде всего с комфортабельными (или не очень) поездками в поездах пассажирских. На протяжении полутора веков менялась их классификация, в ней когда-то встречались и такие поезда, о которых сейчас мы можем встретить упоминания разве что в художественной литературе. Так, ещё со времён Российской империи и до середины 60-х годов XX века на железных дорогах нашей страны курсировали в числе прочих и курьерские поезда, давшие основу выражению «мчаться со скоростью курьерского поезда».

Что же такое курьерский поезд? В толковом словаре под редакцией Д. Н. Ушакова даётся такое определение — это пассажирский поезд, идущий с очень большой скоростью, без остановок на небольших станциях. Его название происходит от слова «курьер». На основании Докладной записки Главного пассажирского управления МПС СССР в министерство о введении в обращение курьерских поездов от 14 мая 1961 года, курьерскими считались поезда, средняя маршрутная скорость которых превышала 100 км/ч. Средняя маршрутная скорость определяется как отношение протяжённости маршрута поезда и его времени в пути, включающего и все стоянки на станциях. В Российской империи и СССР для вождения курьерских поездов применялись серийные паровозы серий Н, К, С, а также опытные локомотивы 2-3-2В и 2-3-2К. Курьерские поезда составлялись исключительно из вагонов СВПС и мягких. Позже появившиеся купейные вагоны тоже вошли в состав курьерских поездов.

Немного более подробные сведения по данной теме находим в «Техническом железнодорожном словаре», выпущенном в Москве Государственным транспортным железнодорожным издательством в 1941 году (авторы — Н. Н. Васильев, О. Н. Исаакян, Н. О. Рогинский, Я. Б. Смолянский, В. А. Сокович, Т. С. Хачатуров): «Курьерский поезд — пассажирский поезд дальнего следования высшей категории, идущий с наиболее высокими допускаемыми техническими и маршрутными скоростями при минимальном количестве остановок по пути следования для технических надобностей и минимальном времени стоянок. Являясь разновидностью скорых поездов, К. п. предназначены для более быстрой связи между важнейшими с народнохозяйственной точки зрения пунктами страны. К К. п. на сети ж. д. СССР относятся поезда с нумерацией от 1 до 4: Минск — Москва — Владивосток (10087 км), Москва — Тбилиси (3185 км), Москва — Ленинград (651 км), Москва — Сочи (1973 км), Москва — Кисловодск (1909 км), Ленинград — Мурманск (1450 км), Кисловодск — Сочи (583 км). Средние маршрутные скорости К. п. на ж. д. СССР составляют 60 — 65 км/ч, а технические — 70 — 80 км/ч. К. п. со скоростями свыше 100 км/ч обращаются пока лишь в порядке опытов».

Интересно, что из семи упомянутых здесь курьерских поездов три (Москва — Тбилиси, Москва — Сочи, Москва — Кисловодск) следовали через Курск, потому что основная магистраль из Москвы на Кавказ пролегала тогда именно через наш город на Белгород , Харьков, Донбасс.

Читателя, который хорошо помнит маршруты поездов на излёте СССР, может удивить слишком большая протяжённость маршрута от Москвы до Тбилиси — 3185 км. От Курска до Тбилиси она составляла на 537 км меньше, т.е. 2648 км. А дело в том, что этот поезд ходил через Баку , поскольку иначе идти он просто не мог: линию Сухуми — Тбилиси полностью открыли только в 1938 году, Адлер был тупиком до 1941 года, а в 1942 достроили последний кусок железной дороги через Абхазию Гагра — Сухуми.

Вообще поездов на железных дорогах Союза ССР в канун Великой Отечественной войны курсировало гораздо меньше, чем сейчас. Даже нумерация скорых поездов укладывалась тогда в интервал от 1 до 50, а номера от 51-го до 98-го присваивались пассажирским поездам. Были ещё и пассажирские поезда 500-й нумерации, которые курсировали по сравнительно коротким маршрутам (150 — 200 км) и останавливались на каждой станции. Они, по-видимому, и подвигли острословов на выражение «пятьсотвесёлый поезд».

Автору этих строк несколько лет назад выпала возможность полистать книжку служебных расписаний пассажирских и пригородных поездов Южной железной дороги с 5 июня 1941 года, представленную в экспозиции музея этой стальной магистрали в Харькове. Так вот тогда скорые поезда, ходившие в тот год через Харьков, были исключительно транзитные. Их было только девять пар, и возили пассажиров они из Москвы в Днепропетровск Севастополь , Феодосию, Евпаторию , Сочи, Кисловодск, Тбилиси и из Ленинграда в Севастополь, Сочи и Баку (через Минводы). Как несложно понять, все они проходили и через Курск, а других скорых поездов через наш город тогда точно не было, как не было в канун войны и такого поезда, как Харьков — Москва. Даже жители второго города Украины тогда ездили в Москву исключительно транзитными поездами.

Тот же «Технический железнодорожный словарь» 1941 года даёт такое определение скорому поезду: «Скорый поезд — пассажирский поезд с повышенной скоростью следования и небольшим числом коротких остановок на станциях. Подобно курьерскому поезду, скорый поезд предназначается для быстрого перемещения пассажиров на большие расстояния; отличается от курьерского тем, что имеет несколько большое число остановок для посадки и высадки пассажиров. Товарные вагоны включать в скорый поезд не разрешается (ПТЭ, § 324)». (ПТЭ — Правила технической эксплуатации железных дорог).

Все остальные поезда дальнего сообщения, курсировавшие тогда через Курск, были пассажирскими.

Сегодня понятия «курьерский поезд» не существует, но есть скоростные поезда, большинство из которых перевозит пассажиров в дневное время. Они либо укомплектованы пассажирскими вагонами на локомотивной тяге, либо представляют собой электропоезда с креслами для сидения, как, например, «Ласточки», курсирующие между Курском и Москвой. Также скоростными являются и три пары дневных поездов на локомотивной тяге Москва — Белгород — Москва, которые проходят через наш город. Если обычный скорый поезд довозит пассажиров от Курска до столицы за 7 — 9,5 часов, то скоростной — за 5,25 — 5,5 часа. Все они имеют трёхзначную нумерацию, начинающуюся с цифры 7.

Олег Столбецов