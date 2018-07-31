В офисе Mail. Ru Group на Ленинградском проспекте расскажут об онлайн-продвижении брендов 

MyMeetUp Mobile — митап, посвященный онлайн-продвижению — пройдет 2 августа в офисе компании Mail. Ru Group на Ленинградском проспекте.
Как рассказал представитель компании Mail. Ru Group, на мероприятии выступят гуру мобильного маркетинга Евгений Козлов (партнер Twitter), Константин Савченко (Head of Mobile Hotels, Aviasales), Станислав Букреев (Head of Mobile, YouDo).
Начало в 19.30. Регистрация участников откроется в 18.30. Необходима предварительная запись на сайте: https://corp.mail.ru/ru/press/events/489/.
Офис Mail. Ru Group расположен на Ленинградском проспекте, дом 39, строение 79. (ео)