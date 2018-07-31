100-летие социальной службы защиты населения отпраздновали в парке Кузьминки-Люблино

26 июля в рамках праздника прошёл конкурс-смотр, в котором представляли свои номера работники центров социального обслуживания населения и участники проекта «Московское долголетие». Оригинальные выступления, много песен и смеха, творческие и спортивные мастер-классы — все это сопровождало прекрасный праздник.

Победителями среди социальных работников стали сотрудники центра «Истоки», а в рамках проекта «Московское долголетие» победу одержал коллектив «Лефортовские бабушки».