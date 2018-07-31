Ещё
100-летие социальной службы защиты населения отпраздновали в парке Кузьминки-Люблино
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

100-летие социальной службы защиты населения отпраздновали в парке Кузьминки-Люблино 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Специальными гостями стали Министр труда и соцзащиты города Москвы Петросян Владимир Аршакович, начальник УЗСН ЮВАО Корчагина Ольга Сергеевна, депутат Московской городской думы Зотова Зоя Михайловна.
26 июля в рамках праздника прошёл конкурс-смотр, в котором представляли свои номера работники центров социального обслуживания населения и участники проекта «Московское долголетие». Оригинальные выступления, много песен и смеха, творческие и спортивные мастер-классы — все это сопровождало прекрасный праздник.
Победителями среди социальных работников стали сотрудники центра «Истоки», а в рамках проекта «Московское долголетие» победу одержал коллектив «Лефортовские бабушки».
Управа района Выхино-Жулебино: последние новости
Жители Выхина-Жулебина приняли участие в танцевальном марафоне С дома на улице Генерала Кузнецова удалили незаконные граффити Какой жители хотят видеть пустующую территорию у Жулебинского леса?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова оценила новый «удар» по Крыму98
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост245
«На меня нападут, если я буду ходить по Москве в вышиванке?»19
Россия и Казахстан отказались от важного соглашения
Сестры Хачатурян заявили о нарушении их прав155
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
02:22
Украинских военных поймали на плагиате видео армии РФ
Украина Армия
02:16
Катя Лель заплатит Марии Захаровой
Шоу-бизнес
00:56
Сестры Хачатурян рассказали об издевательствах отца
Происшествия
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
01:38
Машинное обучение дало роботу ловкую руку
Технологии Наука и техника
«Армату» предложили упростить
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение