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Китайское научно-исследовательское судно «Даян-1» отправилось в 48-ю научную экспедицию
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Китайское научно-исследовательское судно «Даян-1» отправилось в 48-ю научную экспедицию 

ИА Синьхуа 1 час назад
Циндао, 31 июля /Синьхуа/ — С санкции Министерства природных ресурсов КНР китайское научно-исследовательское судно «Даян-1» во вторник отправилось из порта Циндао /пров. Шаньдун, Восточный Китай/ в 48-ю научную экспедицию.
Нынешняя экспедиция продлится 100 дней, за это время судно преодолеет около 6700 морских миль. Участие в ней принимают 117 представителей из 30 организаций страны, включая Второй океанографический институт Министерства природных ресурсов, шанхайский университет Цзяотун, Китайский геологический университет и Институт океанографии Академии наук Китая.
В ходе экспедиции планируется провести комплексное обследование природных ресурсов и глубоководной экологической среды в северо-западной части Тихого океана, осуществить применение части глубоководного оборудования в экспериментальном порядке, развернуть исследование проблем глубоководной среды, в частности в отношении микропластика и радионуклидов в морской среде, а также провести наблюдение за птицами и морскими млекопитающими животными. -0-
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