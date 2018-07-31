Китайское научно-исследовательское судно «Даян-1» отправилось в 48-ю научную экспедицию

Китая. Нынешняя экспедиция продлится 100 дней, за это время судно преодолеет около 6700 морских миль. Участие в ней принимают 117 представителей из 30 организаций страны, включая Второй океанографический институт Министерства природных ресурсов, шанхайский университет Цзяотун, Китайский геологический университет и Институт океанографии Академии наук

В ходе экспедиции планируется провести комплексное обследование природных ресурсов и глубоководной экологической среды в северо-западной части Тихого океана, осуществить применение части глубоководного оборудования в экспериментальном порядке, развернуть исследование проблем глубоководной среды, в частности в отношении микропластика и радионуклидов в морской среде, а также провести наблюдение за птицами и морскими млекопитающими животными. -0-