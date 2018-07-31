ВСМПО-АВИСМА поддержит новый верхнесалдинский техникум

Министерство образования Свердловской области приняло решение реорганизовать авиаметаллургический и многопрофильный техникумы Верхней Салды, пишет газета «Новатор». На их основе будет создан новый Верхнесалдинский авиаметаллургический техникум имени Героя Советского Союза Алексея Евстигнеева.

По словам директора по управлению персоналом ВСМПО-АВИСМА Владимира Карагодина, сейчас оба техникума загружены менее чем наполовину, а качество подготовки оставляет желать лучшего. В результате ВСМПО вынуждено приглашать специалистов из других регионов.

Ожидается, что бывший многопрофильный техникум станет площадкой для практического обучения, в то время как в старом здании авиаметаллургического техникума студенты займутся теорией. Сейчас ВСМПО-АВИСМА изучает возможность строительства общежития на 200 мест.