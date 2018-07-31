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Рассматриваем с высоты руины «Бодрости»: обломки легендарной бани начали вывозить с Куйбышева
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Рассматриваем с высоты руины «Бодрости»: обломки легендарной бани начали вывозить с Куйбышева 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге завершается демонтаж бани «Бодрость» на Куйбышева, 42. Вместо нее должны построить новое трехэтажное здание для банного комплекса, который откроют здесь по франшизе московских «Сандунов». Снос длится уже две недели. Новую баню должны построить уже в третьем квартале 2019 года.
Еще вчера была почти полностью цела стена первого этажа с оконными проемами на углу Розы Люксембург, но сегодня экскаватор добрался и до нее. Обломки бани уже начали вывозить с будущей стройплощадки.
Мы сделали фоторепортаж с высоты птичьего полета, чтобы показать, что сейчас творится за строительным забором.
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