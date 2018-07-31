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В Железногорске Красноярского края мироточит распятие Христа
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В Железногорске Красноярского края мироточит распятие Христа 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
На изображении тела Иисуса Христа, распятом на кресте, священнослужители обнаружили как сочатся капельки. Это было похоже на мироточение.
— Делать выводы не стали, отправили фотографии в митрополию. Накануне, 30 июля, нам подтвердили, что это мирточение, — рассказал настоятель железногорского собора Архистратига Михаила отец Анатолий.
Это удивительное событие произошло накануне 1030-летия крещения Руси и Дня города. По словам настоятеля собора, в этот же день в храме прошло богослужение.
— Мироточение — явный признак присутствия Духа Божьего, для нашей уверенности, что он нас не оставил. Как вы знаете, и в других храмах Красноярского края наблюдается чудо мироточения икон. Одна из них находится в Свято -Троицкой церкви села Казачинское, это икона Божьей Матери, к которой приезжают верующие со всей России, — отметил отец Анатолий.
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