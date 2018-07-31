В Железногорске Красноярского края мироточит распятие Христа

На изображении тела Иисуса Христа , распятом на кресте, священнослужители обнаружили как сочатся капельки. Это было похоже на мироточение.

— Делать выводы не стали, отправили фотографии в митрополию. Накануне, 30 июля, нам подтвердили, что это мирточение, — рассказал настоятель железногорского собора Архистратига Михаила отец Анатолий.

Это удивительное событие произошло накануне 1030-летия крещения Руси и Дня города. По словам настоятеля собора, в этот же день в храме прошло богослужение.