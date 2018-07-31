Ситуационный центр откроется в Нижнем Новгороде в день выборов

Ситуационный центр будет снова работать в Нижнем Новгороде в единый день голосования 9 сентября. Об этом сообщил председатель региональной общественной палаты Роман Стронгин на пресс-конференции 31 июля.

Центр будет открыт в здании торгово-промышленной палаты, как и во время выборов президента 18 марта. Его руководителем назначен политолог Евгений Семенов

«Предстоящие выборы имеют ряд особенностей. Стоит отметить, что они будут трехуровневыми. Если в марте мы работали только с выборами президента, то в сентябре пройдут и выборы губернатора Нижегородской области , и выборы в Законодательное собрание, и муниципальные выборы, и довыборы в государственную думу по 129 округу. Это ставит перед нами более сложные и серьезные задачи», — подчеркнул Семенов.

По его словам, при ситуационном центре будут работать несколько десятков мобильных групп. Они будут распределены как по городу, так и по районам области. Задача таких групп — выезжать на избирательные участки по запросам наблюдателей и помогать принимать решения в сложных или нестандартных ситуациях. Кроме того, в ситуационном центре будет работать колл-центр. Ряд нижегородских вузов предоставит 20 волонтеров — студентов старших курсов юридических отделений. Перед выборами они пройдут специальное обучение.

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«Волонтеры будут мониторить избирательные участки в постоянном режиме и связываться с наблюдателями. Одновременно планируется организовать канал входящей телефонной связи. Как и в марте, будет возможность видеонаблюдения», — сказал Семенов.

Также в ситуационном центре будут работать представители уполномоченного по правам человека Нижегородской области, как и в марте, которые при необходимости окажут консультационную поддержку.

Евгений Семенов добавил, что в социальных сетях возобновят работу специальные группы « Общественная палата . Наблюдение за выборами».

«Эта практика уже была реализована на мартовских выборах, и в конце августа мы их возродим. Они необходимы для оперативной информационной работы и взаимодействия с общественными наблюдателями», — пояснил Евгений Семенов.

Ситуационный центр не завершит свою работу после того, как закроются избирательные участки. По словам Евгения Семенова, необходимо подписать и сдать все протоколы.

«Кроме того, все общественные наблюдатели должны будут в течение дня заполнить специальные анкеты, позволяющие судить о ходе и характере выборов. После того, как все они будут обработаны, мы представим результаты. Таким образом, ситуационный центр закончит работу не раньше 12 — 13 сентября», — сообщил Семенов.

Напомним, 2500 общественных наблюдателей будут работать в Нижегородской области в единый день голосования.